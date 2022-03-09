НАСА разрабатывает ракету, которая доставит образцы Марса на Землю

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9 марта 2022, 18:20

Фото: pixabay.com

Прямо сейчас около 293 миллиона километров отделяют красную глину Алабамы от пыльной красной планеты Марс. Но новаторское летное оборудование, разрабатываемое в Центре космических полетов Маршалла НАСА в Хантсвилле, штат Алабама, в ближайшем будущем должно преодолеть это расстояние, говорится в сообщении NASA.

Новое оборудование является неотъемлемым компонентом кампании Mars Sample Return, исторического начинания, которое впервые будет извлекать и доставлять образцы этой далекой инопланетной местности для интенсивного изучения в лабораториях на Земле, что приблизит людей к ответам на вопросы о истории и геологическом происхождении этой прекрасной планеты.

Миссия выполняет цель исследования Солнечной системы, определенную Национальной академией наук.