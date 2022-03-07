Альбатросы помогут ученым предсказать вулканическую активность

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7 марта 2022, 10:28

Фото: pixabay.com

Учёные из Французского национального центра научных исследований решили использовать альбатросов в борьбе с браконьерством. Объяснение простое, применять для поиска судов, ведущих незаконный вылов рыбы, стандартные системы слежения (авиация и спутники) – слишком дорогое удовольствие. В результате, с помощью GPS-маячков и датчиков птиц задействуют в практических целях, сообщает Центр ФОБОС, со ссылкой на Экосферу.

Отметим, что в случае использование альбатросов в поисках браконьеров есть отрицательный момент: нарушители закона не остановятся ни перед чем и могут начать отстреливать птиц, поэтому беспилотники намного гуманнее для таких целей.

Учёные из Королевского метеорологического института Нидерландов решили пойти ещё дальше и задействовали Альбатросов в эксперименте для прогноза вулканической активности.

На начальной стадии эксперимента на птиц поместили инфразвуковые датчики и в крошечных рюкзачках надели их на альбатросов.

Птицы, пролетая между Южной Африкой и Антарктидой, «регистрировали» на различные источники инфразвука. Это указывает на то, что можно фиксировать все громкие далёкие звуки, не имея специальных детекторов на суше.

Мощный выброс расплавленной породы и бурные шлейфы пепла и газа разгоняют воздух в стороны, создавая инфразвуковые волны, которые и отслеживаются вулканологами специальными устройствами. Однако устанавливать оборудование в Южном полушарии проблематично. На суше сделать это ещё возможно за исключением Антарктики.

Антарктика — это еще и огромные океанические территории, где могут происходить подводные извержения. Здесь на помощь исследователям и приходят альбатросы, способные часами парить над водой.

В 2020 году странствующие морские птицы «передали» учёным 115 часов записей — за это время альбатросы в общей сложности пролетели 42 000 км. Несмотря на успешный эксперимент, использование диких животных для научной работы в долгосрочной перспективе — это «этическое минное поле», признаются в институте.