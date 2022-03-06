Экологические итоги недели: Атомные станции США нуждаются в российском предсанкционном уране, Эльбрус теряет шапку

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

6 марта 2022, 22:07 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На прошедшей неделе в связи с повсеместно вводимыми санкциями против России выяснилось, что американские атомные электростанции просят правительство США не вводить санкции против российского урана. Канаде и Аляске в ближайшее время придется отказаться от промысла лосося из-за повышения средней температуры воды, а в России принят гуманный законопроект, согласно которому уличных кошек и собак убивать не будут. Ледники Эльбруса к концу столетия сильно уменьшатся, предупреждают российские ученые. То же самое ждет всю горную систему Кавказа.

Госдума приняла решение о стерилизации безнадзорных животных, а это означает, что братьев наших меньших не будут убивать. Стерилизация направлена не только на снижение популяции, но и на снижение количества нападений на человека. «Это научно обосновано, так как снижает количество гормонов у животных и делает их более спокойными и уравновешенными», — подчеркнул первый зампред комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов.

Конечно убийство – это не решение, тем более что большинство уличных животных — это выброшенные хозяевами домашние любимцы или их дальнейшее потомство. Что делать с бесхозными собаками после стерилизации – отправлять в приюты или выпускать на прежнее место обитания – предоставлено решать регионам.

В новостном пространстве ушедшей недели появилась информация, что ряд американских энергокомпаний (Duke Energy Corp, Exelon Corp), а также Институт атомной энергетики пытаются убедить Белый дом в том, что без поставок дешевого российского урана цены на электроэнергию в США резко возрастут. И действительно, правительство США медлит и этот открытый вопрос на какое-то время повис в воздухе. По данным Управления энергетической информации США и Всемирной ядерной ассоциации, поставки урана для США из России, Казахстана и Узбекистана занимают примерно половину всего урана, импортируемого в США для американских АЭС. При этом все производство урана в России контролирует государственная компания «Росатом». Атомные электростанции производят около 20% американской электроэнергии и зависят от дешевого российского урана. В Белом доме это понимают и уже заявили, что прислушиваются ко всем запросам промышленности.

Канада и Аляска стремительно теряют промысловую лососевую реку из-за изменения температуры воды. Новое исследование показало, что по данным прошлого года лосось почти исчез из 3 200-километрового течения реки Юкон, поскольку рекордно высокие температуры воды привели к тому, что рыба погибала в ручьях и реках, прежде чем могла добраться до мест своих нерестилищ.

Аляска и Канада в 2021 году были вынуждены прекратить добычу лосося, чтобы обеспечить выживание достаточного количества рыбы для размножения в течение следующего года. Исследование лососёвых на реках, ручьях и озерах, показало, что при температуре выше +18 по Цельсию рыба испытывает сильнейший стресс, а начинает умирать при температуре выше +20 ° C. Февральское исследование показало, что в 2019 году температура на аляскинской стороне была выше +18 ° C в течение 44 дней подряд. Ученые ожидают, что лосось постепенно переместится в новые районы на Аляске. «Лосось найдет выход», — сказал местный специалист ихтиолог фон Бела и тут же добавил, - «но, коренному населению привыкшему жить за счет рыбного промысла придётся менять свои традиции».

На прошлой неделе в прессе появилась информация, что Эльбрус теряет свой ледовый покров. А это не только символ Кавказа, но, и важный источник пресной воды для огромного региона. В недрах этого спящего вулкана зарождаются горячие минеральные воды — нарзаны. На склонах расположены крупнейшие горнолыжные курорты. Изучение этого спящего вулкана начали с конца XIX века, но точные данные о балансе массы его ледников получили только в 1970-х годах. За последние двадцать лет Кавказ потерял 13 кубических километров льда, что весьма существенно. Причина — изменение климата. «По данным метеостанции Терскол, за второе десятилетие XXI века средняя температура воздуха летом выросла на 0,7 градуса по сравнению с первым десятилетием. Увеличилась солнечная радиация, поскольку стало больше ясных дней, чаще ветры приносят пыль из пустынь. Все это ускоряет таяние ледников», — говорит Станислав Кутузов, ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН.

Он также сказал: «На Кавказе снег аккумулируется главным образом зимой, а летом тает, в отличии, например, от Тянь-Шаня. Повышение летней температуры, усиление абляции (таяния, испарения) и сокращение зимних осадков уменьшают ледники. Возможно, Эльбрус проснется, тогда могут произойти лахары — гигантские селевые потоки. Их древние следы нашли в долинах на значительном расстоянии от стратовулкана. Впрочем, скорого извержения опасаться не стоит. Ученые пока не фиксируют предвестников — мощных выбросов горячих газов (фумарол), сильных подземных толчков».