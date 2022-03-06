До 30% прямых выбросов парниковых газов компаний России нейтрализуют к 2050 году

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6 марта 2022, 13:34

Фото: pixabay.com

Замдиректора Центра ответственного природопользования Института географии РАН Андрей Птичников заявил, что к 2050 году оценочно требуется поглотить 150-200 млн тонн парниковых газов в рамках природно-климатических проектов, об этом сообщает ТАСС.

К 2050 году оценочно требуется поглотить 150-200 млн тонн парниковых газов в рамках природно-климатических проектов.

От 20 до 30% нынешних выбросов в атмосферу парниковых газов от крупных компаний в РФ планируется нейтрализовать в рамках природно-климатических проектов к 2050 году. Начало реализации проектов было запланировано на 2022-2023 годы, однако в связи с изменившейся на фоне Украины ситуацией, эти сроки могут быть сдвинуты, сообщает ТК «Экологическая вахта».

Оптимальными лесоклиматическими проектами в РФ с точки зрения реализуемости, инвестиционной привлекательности и сертифицируемости по международным системам являются проекты по добровольному сохранению лесов, сверх требования законодательства арендаторами лесов, проекты по устойчивой интенсификации на землях лесного фонда. Также в списке проекты по уменьшению горимости лесов, защитному лесоразведению на безлесных территориях на сельскохозяйственных землях и в лесном фонде.