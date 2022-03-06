Учёные прогнозируют суперземлетрясение в районе Японии, смещение полюсов и небывалые катаклизмы

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6 марта 2022, 11:37 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

К сожалению, сейчас мировое общество сильно разрозненно, научные работы подделываются, продаётся теория антропогенного фактора, чтобы весь мир только о нём и слышал, а о реальных причинах изменения климата не говорится. С каждым годом увеличение катаклизмов будет только нарастать, миру необходимо объединиться для построения нового формата общества, необходима объединение всего потенциала человечества, всех учёных из разных областей наук, для того чтобы понять, как действует эта цикличность, каким образом она воздействует на ядро и как минимизировать потери или противостоять тем или иным природным явлениям. Сегодня мы наблюдаем все признаки геофизической активизации нашей Планеты – это сейсмическая, вулканическая активность, пожары по земным разломам, озоновые дыры и изменение магнитного поля. Но вот какой фактор мог послужить механизмом, который дал толчок такой Земной активности? Что может или могло произойти и явилось или является причиной ускорения движения тектонических плит и участившихся извержений вулканов? Одна из гипотез была выдвинута Елизаветой Хромовой, выпускницей геологоразведочного факультета МГУ, прозвучавшей на тематической конференции «Система Планета Земля». Киотский протокол, Парижское соглашение по климату – это международные проекты крайне сомнительные с точки зрения научного обоснования.

В частности, было указано, что на данный момент планета переживает непривычный для нас период активизации эндогенных процессов, природных катаклизмов, которые связаны с естественной цикличностью. Начиная с 19-того века наметилось нарастание вулканической активности, которая имеет свою цикличность, как бы ступенчатое нарастание. А начиная с 2015 года, произошёл сильный скачок учащения землетрясений на планете, также изменилась глубина залегания эпицентров землетрясений - с 2014 года и она, порой, составляет более 700 км.

Графика из доклада Елизаветы Хромовой

Также возросла активность «огненного кольца» в Тихом океане с 1979 года усилилась в разы. Таким образом, по данным разных исследователей мы видим, что сейсмическая активность устойчиво растёт, как и вулканическая. За 200 лет наблюдений выявлено, что самая высокая активность извержений началась с 2000 года и идёт по настоящее время. Продолжает расти количество лесных пожаров, которые возникают по естественным причинам, конечно это можно связать с потеплением и с нарастанием волн жары на планете, однако ученые уже давно наблюдают, как по разломам идёт подъём на поверхность (или дегазация) легко воспламеняющихся газов. Если смотреть на зоны, где происходят страшные пожары, нарастающие из года в год, то легко заметить, например в Калифорнии зоны возгораний полностью повторяют тектоническую карту разломов. А в Австралии при наложении карт пожаров на графическое изображение тектонических разломов Пётр Люшвин выявил, что самые сильные пожары бушуют именно в местах этих разломов из-за дегазации или выбросов из недр водорода, метана и других легковоспламеняющихся газов.

Графика из доклада Елизаветы Хромовой

Как отметил Владимир Сывороткин в своих многолетних исследованиях, - рост аномалий озонового слоя, также происходят из-за возгонки (дегазации) водорода в активных вулканических регионах и зонах разломов земной коры. Всё это происходит в результате геофизической активизации планеты. В 2021 году разрушение озонового слоя достигло беспрецедентных значений и, судя по тенденции, они будут увеличиваться.

Параллельно со всеми аномалиями, пожарами, вулканической и сейсмической активностью, пожарами по разломам, озоновой аномалии и таянием ледников, происходят изменение магнитных полюсов земли, на первый взгляд, казалось бы, не связанным с этими процессами. Начиная с конца 1990 годов происходит резкий дрейф северного магнитного полюса, который практически не менялся последние 400 лет и ослабевание магнитного поля земли. Сейчас напряжённость этого поля спадает, кроме того, за последние 200 лет оно потеряло около 9% своей силы на всей планете. И продолжает уменьшаться примерно на 5% за каждые 10 лет. А южно-атлантическая магнитная аномалия, наоборот растёт.

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ И УСКОРЕНИЕ

Из работ Сергея Геворкяна следует, что процесс ускорения вращения планеты происходит в результате изменений и скачков процессов, происходящих в её ядре, а также из-за разбалансировки ядра. Параллельно идет изменение самой формы планеты. Известно, что при ускорении вращения Земли поверхность её должна будет претерпеть некоторую деформацию. Она сжимается на полюсах и расширятся на экваторе, приобретая форму геоида. Недавно, специалисты из NASA опубликовали расчёты, подтверждающие, что китайская плотина «Три ущелья» на реке Янцзы, которая является самой тяжелой конструкцией, когда-либо созданной человеком, может сократить продолжительность суток на 0,06 микросекунды. Рассуждая далее в этом же ключе, можно прийти к выводу, что все крупные рукотворные сооружения влияют на скорость вращения Земли и угол наклона её оси. Сергей Геворкян заметил, что ещё с 70-х годов прошлого - ХХ века, было научно доказано изменение угловой скорости вращения Земли. Скорость её вращения менялась, когда японские супертанкеры, водоизмещением по 300 - 500 тысяч тонн, переходили из Северного полушария в Южное.

В совместной научной работе на тему: «Изменения скорости вращения Земли и связанная с ними деформация фигуры» Василием Белашовым, Еленой Белашовой, Олегом Харшиладзе «установлено, что непрерывные изменения угловой скорости вращения пластичноупругой Земли должна возникать непрерывная сопряженная деформация корового слоя, перераспределение масс в подкоровом слое и связанное с ним изменение плотности, а также, как следствие этих явлений, полярную пульсацию фигуры, при которой полярный диаметр Земли то увеличивается, то сокращается. Выяснен механизм возникновения деформаций тела планеты под действием переменной во времени деформирующей (центробежной) силы…».

Также мы знаем, что по данным Алексея Ретеюма планета сейчас расширяется в районе экватора. То есть мы точно можем видеть, что идёт изменение формы и её ускорение.

Так к чему ведёт изменение формы Земли и ускорение её вращения? Оно ведёт к ускорению центробежной силы, подобно центрифуге в стиральной машине, попробую это явление объяснить на пальцах: так как все процессы на земле очень сложные и имеют взаимосвязь и многослойность (жидкое ядро, твёрдое ядро, мантия и много всего) внутри планеты, как в центрифуге должны подниматься на поверхность её жидкие части отходящие из глубин ядра, более расплавленных, такие как магма, поскольку Земля не является монолитным твёрдым телом, а представляет собой как бы сосуд из подвижной поверхности, наполненный текучей субстанцией - она деформируется под воздействием различных факторов.

СМЕЩЕНИЕ ЯДРА

Учёные Юрий Баркин и Геннадий Смольков зафиксировали сильнейший «скачок» ядра в 1988 году. Тогда произошло очень резкое перемещение его в сторону севера. В принципе ядро дрейфует постоянно, но, на этот раз резко изменилась скорость и направление этого дрейфа с поворотом почти на 90 градусов в сторону полуострова Таймыр (это произошло именно 1997-1998 годах). Что получилось?

Графика из доклада Елизаветы Хромовой

Произошёл «скачок» силы тяжести, то есть, мы понимаем, что это и есть изменение центробежной силы вращения Земли и, как следствие произошло изменение скорости суток. Далее, как последствия, началась активизация различных магматических очагов, которые стали подниматься из недр планеты. Зададим себе вопрос. Что указывает на подъем магмы на поверхность и какие признаки мы видим после этого события?

Самым первым последствием «скачка ядра» учёные считают усиление таяния ледников, именно с этого момента они усилились. С этого же периода фиксируется глобальный подъём уровня мирового океана примерно на 8-9 мм начиная с 1997-го, далее пошли процессы потепления не только в атмосфере, но и в океане на больших глубинах. Уже зафиксированы явления, когда около морского дна, у берегов Антарктиды, в море Уэдделла температура воды стала в 5 раз выше, чем на морской поверхности.

Получается, что «скачок ядра» даёт ассиметричную подачу тепла в верхние слои мантии. Юрием Баркиным была выдвинута гипотеза о двух биполярных направлениях полюсов тепла, первый - располагается в районе западной Антарктиды, а второй - в районе Западной Сибири, а траектория «скачка» и (перемещения) ядра 1997-98 года была именно по оси в северном направлении. Этот вывод сделан, основываясь на анализе последующих данных потепления именно в этих регионах.

Сейчас уже абсолютно понятно, что таяние Антарктиды проходит в большей степени на её западной части. По обобщенным данным НАСА за последние 50 лет обширное потепление поверхности ледникового покрова Западной Антарктиды превышает 0,1 градус Цельсия в десятилетие. А в восточной стороне Антарктиды наоборот идёт нарастание ледяного покрова и фиксируются новые рекорды холода. Совершенно очевидно, что среднегодовая температура в Антарктиде всегда ниже нуля и потепление здесь идёт снизу вверх, а не наоборот.

Ученые связывают с этим подмывание ледников снизу вверх теплой водой, которая идёт с глубин материка. Геотермальное тепло влияет на таяние ледников Западной Антарктиды и соответственно вносит свой вклад в изменение уровня Мирового океана до 8 мм, в отличии от Восточной.

ТАЯНИЕ ЛЕДНИКОВ

Явлению разности эпюры температур на западе и востоке Антарктиды есть геологическое объяснение, толщина коры в Западной Антарктиде более тонкая и имеет другой состав и возраст пород её слагающих, а также под её льдами открыто более 144 вулканов. К тому же в 2017 году группа исследователей по сейсмической томографии обнаружила под льдами Западной Антарктиды магматический очаг, связанный с вулканами. И конечно логично предположить, что таяние ледников в этой части континента происходит не из-за антропогенного влияния человека на природу, а из-за геотермального потепления. Исследователи считают, что магматический очаг находился здесь миллионы лет, однако усиленное таяние ледников наблюдается именно последние 30 лет и особенно сильно - после вышеописанного «скачка ядра». Сейчас в Западной Антарктиде геотермальный поток в два раза выше, чем в Восточной. Еще обращаю внимание на одну любопытную деталь - антарктической станцией Анита (ANITA) несколько раз был зафиксирован поток геонейтрино из недр Антарктиды. Установлено, это совершенно новое явление. Это не космическое нейтрино, а нечто другое, что идёт из недр, и скорее всего это указывает на движение магмы внутри планеты и возможно данный фактор указывает на активизацию ещё каких-то процессов.

Графика из доклада Елизаветы Хромовой

Также, мы видим, что над Антарктидой с каждым годом увеличивается аномалия, которую учёные называют гигантской дырой в озоновом слое. Это указывает на то, что по геологическим разломам идёт возгонка парниковых газов или дегазация. Получается, что озоновые «дыры» дополняют общую картину геологической активизации Западной Антарктиды.

Графика из доклада Елизаветы Хромовой

По исследованиям японских учёных, под ледниками Гренландии, также обнаружен магматический источник тепла. Измерения делались по сейсмическим приборам. Здесь мы видим, что идёт подъём магмы и усиление геотермального тепла изнутри недр планеты. К такому же выводу пришли Российские исследователи из ИНГГ СО РАН основываясь на данные сейсмической томографии литосферы Гренландии. Параллельно с этими процессами идёт нагрев Сибири, точнее зоны Западной Сибири. Разные исследования показывают, что нагревается Западно-Сибирская плита снизу - вверх. Надо отметить, что Западно-Сибирская плита в геологическом понимании относительно молодая, с тонкой корой и имеет множество разломов. Но, учёным ещё только предстоит её изучить, они в самом начале пути изучения геотермальных явлений в данном регионе.

Итак, объединим все данные о том, что происходит в связи с изменением скорости вращения Земли и изменении её центробежной силы. Международная служба вращения Земли (IERS) объявила, что наша планета в 2020 году ускорила своё вращение, причём вновь рекордно – день стал короче на 0,5 секунд, чего не случалось за всю историю наблюдений. И всё, что мы сейчас видим: геотермальное тепло, катаклизмы, землетрясения и извержения вулканов - является следствием всё того же «скачка ядра» 1998 года. В связи с этим, учёные прогнозируют, что магматические очаги продолжат всплывать и количество катаклизмов будет только нарастать.

ГАЛАКТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Кроме того, стоит указать, что с периодичностью раз в 12 000 лет происходят циклические процессы, обусловленные галактическим взаимодействием. Дело в том, что это происходит не только на нашей планете, это влияние галактики, которое воздействует на всю Солнечную систему. Климатические и эндогенные изменения происходят сейчас практически на всех планетах Солнечной системы. К удивлению учёных, наибольшее потепление наблюдается на Плутоне, который находится дальше всего от Солнца. Так как все планеты обладают ядром. То вероятно, какое-то галактическое изменение воздействует на все ядра планет, и мы наблюдаем нарастание катастроф, как на Земле, так и на других планетах.

На Венере возросла скорость ветров на 30%, на полярных шапках Марса тает лёд. Климат на Марсе меняется гораздо сильнее чем на Земле, так как его ось вращения «качается» заметно больше. На Юпитере впервые за 350 лет наблюдений происходит изменения Красного пятна – гигантского урагана. На спутнике Юпитера – Европе, струится водяной пар из недр, на Титане, повышается уровень морей в северном полушарии, а на Уране нагреваются верхние слои атмосферы, что сопровождается гигантским штормом.

Российские и зарубежные учёные пытались понять цикл катаклизмов и каждый из них приходил к независимому от других, но одинаковому выводу, что они происходят каждые 12 000 лет. Владимир Васильевич Бубненков, Игорь Петрович Копылов, Виталий Васильевич Бушуев и другие геологи, астрофизики, климатологи, буквально все, люди науки, вовлечённые в эту тематику, приводили свои доводы происхождения цикличности, но не смотря на разность причин, они сходились на цифре в 12 000 лет, и именно эта число несёт катастрофические последствия для нашей планеты. По данным образцов запада и востока Антарктиды и гренландских кернов, прослеживается скачки изменений температуры именно каждые 12 000 лет. Так что происходит на Земле каждые 12 000 лет? Из-за подъёма магмы к поверхности земной коры начинают испарятся подземные воды, которые пропитывают земную кору до глубин в 30 км, увеличивая выход парникового газа в атмосферу, насыщая её влагой, что влечёт за собой осадки и катастрофические наводнения и даже может привести к подъему уровня Мирового океана. У землетрясений начинает увеличиваться магнитуда, с которой человек и не сталкивался никогда, например до уровня 10 +. Профессор Института физики Земли имени Шмидта РАН Алексей Любушин прогнозируют суперземлетрясение в районе Японии, основываясь на корреляциях сейсмического шума.

В результате возникнут гигантские цунами, извержения вулканов, оледенения, ветра и ураганы небывалой силы, ослабление магнитного поля и как следствие повышенная радиация. И данное явление будет спровоцировано сильными вспышками на Солнце.

Сейчас мы видим именно такое нарастание эндогенных процессов на Земле. А есть ли какой-нибудь выход? К сожалению, сейчас общество сильно разрозненно, научные работы подделываются, продаётся теория антропогенного фактора, чтобы весь мир только о нём и слышал, а о реальных причинах изменения климата не говорится. А палеоданные говорят о том, что изменения концентрации СО2 в масштабах времени миллионы лет напрямую связаны и с эпохами оледенения, и с вулканической активностью.

График - СО2. Вулканическая активность, эпохи оледенения.

Советские ученые И.В. Алтунин и Е.П. Борисенков в работе «Описание динамики атмосферного углекислого газа в масштабах времени 10 в шестой степени лет» ещё в 1991 году показали, что основным фактором, ответственным за изменения содержания углекислого газа в атмосфере, следует считать изменения температуры океанических вод.

С каждым годом увеличение катаклизмов будет только нарастать, миру необходимо объединиться для построения нового формата общества, необходимо объединение всего потенциала человечества, всех учёных из разных областей наук, для того чтобы понять, как действует эта цикличность, каким образом она воздействует на ядро и как минимизировать потери или противостоять тем или иным природным явлениям.

ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

По этому поводу высказал своё мнение кандидат физико-математических наук Иван Алтунин: «Киотский протокол, Парижское соглашение по климату – это международные проекты крайне сомнительные с точки зрения научного обоснования. Материала в пользу такой точки зрения достаточно. В официальных заключениях Всемирной метеорологической организации (ВМО) нет доказательств и утверждения того, что некоторое повышение приземной температуры обусловлено только повышенным содержанием углекислого газа, в этих документах говорится о возможности, о вероятности, не более. Парижское соглашение по климату не дает права странам, его подписавшим, на введение в одностороннем порядке налогов, сборов и так далее. Из факта подписания РФ этого соглашения и добровольным взятием на себя определенных обязательств по снижению выбросов углекислого газа никак не следует наличия права у стран, выбрасывающих углекислого газа меньше, чем РФ, введения каких-либо налогов».

У России есть все основания - научные, юридические, - для блокировки так называемого углеродного налога в соответствующих международных структурах». Иван Алтунин долгое время работал в Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, в Санкт-Петербурге. Вместе со своими коллегами: академиком АН СССР и РАН К.Я. Кондратьевым, профессором Е.П. Борисенковым, доктором физ.-мат. наук В.Г. Горшковым стоял у истоков изучения проблемы СО2 не только у нас в стране, но и в мире. Только этой группе удалось создать правильную модель, корректно показывающую изменение в содержании углекислого газа в атмосфере на сотни лет вперёд.

Также существует множество мнений по поводу Монреальского протокола, который очень напоминает по своему псевдонаучному содержанию Парижское соглашение по климату. Напоминаем, международное соглашение, известное, как «Монреальский протокол» 1987 года, был направлен на запрет производства веществ, разрушающих озоновый слой Земли. Российский учёный мирового уровня, геолог, доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин о так называемых борцах с фреоном в свое время говорил: «Монреальский протокол наносит огромный ущерб экономике России и должен быть признан преступным». Он был тысячу раз прав. И как мы сейчас видим, разрушение озона не имеет никакого отношения к проблеме «озоновых дыр». А самое интересное состоит в том, что основной удар в борьбе «за озоновый слой» наносился не просто по мировому рынку холодильного оборудования, а по производству фреона в Советском Союзе. Что в значительной степени обрушило его экономику и стало причиной закрытия 40% оборонных предприятий. Когда с конкуренцией в этой области более-менее разобрались, об «озоновых дырах» забыли и началась новая глобальная кампания борьбы с «глобальным потеплением», которая ведётся пользу экономики США. При этом «озоновые дыры» не исчезли, они живут своей жизнью, независимо от человека.