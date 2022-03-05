Канаде и Аляске в ближайшее время придется отказаться от промысла лосося из-за повышения средней температуры воды

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5 марта 2022, 17:28

Фото: pixabay.com

По данным прошлого года лосось почти исчез из 3 200-километрового течения реки Юкон, поскольку рекордно высокие температуры воды привели к тому, что рыба погибала в ручьях и реках, прежде чем смогла добраться до мест своих нерестилищ, сообщает «Reuters».

Аляска и Канада в 2021 году были вынуждены прекратить добычу лосося, чтобы обеспечить выживание достаточного количества рыбы для размножения в течение еще одного года.

Рухнувшие уловы лосося в реке Юкон нанесли финансовый удар как коммерческим рыбакам, так и коренным общинам, которые традиционно запасают рыбу в качестве круглогодичного продукта питания.

Ученые в основном обвиняют потепление океана, причем серия тепловых волн в Беринговом море и северной части Тихого океана с 2014 по 2019 год повлияла на популяцию лосося, живущего в море, до их возвращения на нерестилища.

Изменение климата также может повлиять на рацион лосося, поскольку молодой лосось, возможно, заполняет бедную питательными веществами пищу, такую как медузы, поскольку более теплые воды в Беринговом море отгоняют более питательный зоопланктон, который рыба ест нормально.

«На мой взгляд, лосось голодает из-за изменения климата», - сказала Брук Вудс, председатель Межплеменной рыбной комиссии реки Юкон из атабаскской деревни Рампарт.

Предыдущее исследование лососёвых, проведенное фон Билой на реках, ручьях и озерах, показало, что при температуре выше 18 по Цельсию рыба испытывает сильнейший стресс, а начинает умирать выше 20 ° C. В 2019 году температура на аляскинской стороне была выше 18 ° C в течение 44 дней подряд, показало февральское исследование.

Ученые ожидают, что лосось постепенно переместится в новые районы на Аляске.

«Лосось найдет выход», — сказал фон Бела, но коренному населению привыкшему жить за счет рыбного промысла придётся менять свои традиции.