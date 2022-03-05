Россия создаёт лабораторию по цифровому моделированию Мирового океана

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5 марта 2022, 10:46

Фото: pixabay.com

В России создадут цифровую модель Мирового океана результатом ее работы станут данные, на основе которых будут строиться прогнозы о состоянии климата и условиях окружающей среды, сообщает ТАСС.

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) совместно с Тихоокеанским океанологическим институтом В.И. Ильичева ДВО РАН создает лабораторию по цифровому моделированию океана, которая позволит создавать прогнозы о состоянии климата и условиях морской среды для использования в судоходстве и рыбном промысле.

Параллельно вместе с этой лабораторией запускаем новую магистерскую образовательную программу «Цифровые технологии и средства мониторинга и освоения Мирового океана» (совместно с ТОИ ДВО РАН), рассказал директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников.

Особенно это актуально с открытием Северного морского пути. В качестве одной из главных задач лаборатории мы готовы активно разрабатывать модели океанических процессов, которых сейчас ни у кого нет в мире. С учёными лаборатории будет взаимодействовать Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, у которых уже есть очень хорошая модель по оценке атмосферных параметров.

Мы сможем предсказать, какие течения, в какое время и в каком регионе будут ожидаться, какая температура будет у поверхности воды и так далее. И все это можно симулировать на компьютере в виде спектральной диаграммы Японского моря", - рассказал Винников.

Весь научно-исследовательский потенциал университета в этой области сосредоточен в Институте Мирового океана - одном из крупнейших российских научно-образовательных центров в области изучения экологии и сохранения морского биоразнообразия.

«Мировой океан» - один из пяти стратегических проектов ДВФУ в рамках госпрограммы «Приоритет-2030».