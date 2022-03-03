Американские атомные электростанции просят правительство США не вводить санкции против российского урана

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3 марта 2022, 11:24

Фото: pixabay.com

Ряд американских энергокомпаний (Duke Energy Corp, Exelon Corp), а также Институт атомной энергетики пытаются убедить Белый дом в том, что без поставок дешевого российского урана цены на электроэнергию в США резко возрастут, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным Управления энергетической информации США и Всемирной ядерной ассоциации, поставки урана для США из России, Казахстана и Узбекистана занимают примерно половину всего урана для американских АЭС. При этом все производство урана в России контролирует государственная компания «Росатом».

Атомные электростанции производят около 20% американской электроэнергии и зависят от дешевого российского урана. В Белом доме это понимают и уже заявили, что прислушиваются ко всем запросам промышленности, пишет ТК «Высокое напряжение».

Сейчас в США нет производства или переработки урана, хотя несколько компаний заявили, что хотели бы возобновить производство урана внутри страны (Техас и Вайоминг обладают большими запасами урана). Этот вариант вполне вероятен, так как энергокомпании по всему миру уже начали искать источники поставок урана за пределами России.