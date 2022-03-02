В США масштабы экологических взысканий с загрязняющих планету компаний упали до минимума

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2 марта 2022, 18:07

Фото: Соцсети

Масштабы деятельности Агентства по охране окружающей среды (ЕРА) США резко снизились с 2018 года — уголовные дела, штрафы и административные взыскания с компаний, загрязняющих планету, упали до рекордного минимума, об этом говорится в докладе некоммерческой организации Environmental Integrity Project.

Правоприменительная деятельность EPA, включая уголовные расследования и проверки, сократилась примерно наполовину в период с 2018 по 2021 года по сравнению с показателями 2002-2017 годов, пишет издание «Лента.ру».

Экологическое агентство стало меньше штрафовать загрязнителей планеты — объем административных взысканий оказался минимум на 28 процентов ниже, а уголовные дела и штрафы снизились на 49 процентов.

Агентство в 2021 году возбудило 123 уголовных дела, а компаниям, загрязняющим окружающую среду, предъявили 105 обвинений. Это самый низкий уровень за последние два десятилетия, отмечается в документе.

EPA отказалось комментировать выводы доклада.