В США масштабы экологических взысканий с загрязняющих планету компаний упали до минимума

Масштабы деятельности Агентства по охране окружающей среды (ЕРА) США резко снизились с 2018 года — уголовные дела, штрафы и административные взыскания с компаний, загрязняющих планету, упали до рекордного минимума, об этом говорится в докладе некоммерческой организации Environmental Integrity Project.
Правоприменительная деятельность EPA, включая уголовные расследования и проверки, сократилась примерно наполовину в период с 2018 по 2021 года по сравнению с показателями 2002-2017 годов, пишет издание «Лента.ру».
Экологическое агентство стало меньше штрафовать загрязнителей планеты — объем административных взысканий оказался минимум на 28 процентов ниже, а уголовные дела и штрафы снизились на 49 процентов.
Агентство в 2021 году возбудило 123 уголовных дела, а компаниям, загрязняющим окружающую среду, предъявили 105 обвинений. Это самый низкий уровень за последние два десятилетия, отмечается в документе.
EPA отказалось комментировать выводы доклада.