Ученые считают, что излучение 5G убивает природу, животных и птиц

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2 марта 2022, 13:41

Фото: pixabay.com

150-страничный отчет, составленный исследователями из Вашингтонского университета и Университета Джона Хопкинса, говорит о воздействии 5G на природу. Этот новообретенный источник излучения ЭМП (электромагнитные частоты), наносит ущерб здоровью существ, которые живут в дикой природе, сообщает «Рollution.news».

ЭМП влияет на млекопитающих, таких как летучие мыши, цервиды, китообразные и ластоногие среди других, а также на птиц, насекомых, амфибий, рептилий, микробов и многих видов флоры. О воздействии на человека, в отчете сказано вскользь, но протрансполировать с крупных млекопитающих на человека не сложно, однозначно влияет, человек тоже живой организм.

«Этот красноречивый обзор дает представление об упущенных возможностях для профилактики рака, примером которых является асбест, табак, некоторые пестициды, а теперь и радиочастотное излучение», - сказал представитель Фонда гигиены окружающей среды (EHT). Промышленность обладает экономической властью, доступом к политикам и СМИ, в то время как ученые, экологи и здравомыслящие люди не могут быть услышанными».

Девра Дэвис, основатель EHT, сказал, что уже довольно давно известно, что клеточное излучение всех видов опасно как для дикой природы, так и для людей. И все же федеральное правительство закрыло глаза на науку в этом вопросе, а суд счёл недостаточными предъявленные доказательства.

«У нас более чем достаточно исследований, чтобы инициировать новые регулирующие действия для защиты дикой природы», - сказал представитель EHT.

«FCC должна была провести полный обзор воздействия развертывания сети 5G на окружающую среду, прежде чем оптимизировать сотни тысяч вышек сотовой связи 5G по всей стране».

«С приходом 5G в районы по всей стране уровни беспроводного излучения значительно возрастут», — предупреждает Дэвис, который считает, что пришло время действовать. Взрослые, дети, домашние животные, дикая природа и наша окружающая среда находятся в опасности.