ООН: Пластиковый саммит может стать самой важной зеленой сделкой со времен Парижских соглашений

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

28 февраля 2022, 14:24

Фото: pixabay.com

Ключевой целью пятой Ассамблеи ООН по окружающей среде, которая проходит с 28 февраля по 2 марта в Найроби, является выработка широких условий для глобального соглашения о загрязнении пластиком и формирование межправительственного комитета по переговорам (INC) для посредничества.

Только 9% пластиковых отходов перерабатывается. Его трудно перерабатывать, он медленно разлагается, и загрязняет окружающую среду.

А распадаясь на крошечные частицы, которые попадают в пищевую цепь и наносят вред животным и людям. Этот микропластик распространен повсеместно, от глубокого морского дна до арктического ледяного покрова.

Ингер Андерсен, директор Программы ООН по окружающей среде, сказала, «мир наблюдает с тревогой, но и с надеждой, потому что впервые в истории мы видим беспрецедентный глобальный импульс для борьбы с чумой пластикового загрязнения. С 1950-х годов по сегодняшний день мы произвели около 9 миллиардов тонн, и 7 миллиардов тонн из них являются отходами», - сказал Андерсен. «Эти отходы не исчезают. Мы можем чувствовать себя хорошо, когда кладем его в мусорное ведро, но не все это перерабатывается ... 76% попадает на свалки, а остальное сжигается, что вызывает токсичные выбросы, а также углекислый газ», сообщает «Тhe Guardian».

Если ООН не согласует договор об ограничении производства и использования пластика, загрязнение океана пластиком может увеличиться в четыре раза к 2050 году, и будет нанесен широкомасштабный экологический ущерб.

Сокращение использования пластика, изготовленного из нефти и газа, имеет последствия для климата, а также уровня загрязнения, сказала Андерсен.