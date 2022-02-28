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28 февраля 2022, 10:03 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Международная группа ученых пытается остановить эксперимент Билла Гейтса по затемнению солнца в борьбе с глобальным потеплением. На Сахалине разгорается скандал вокруг распределения лососевых ресурсов в путину 2022 года. Чиновники устроили тайное обсуждение «Стратегии промысла тихоокеанских лососей в Сахалинской области», запретив пускать туда экологов и общественников. Ученые обнаружили сдвиги в воздушных потоках и морских течениях, которые связаны с использованием морских ветряных электростанций.

Геоинженерная программа, которую Билл Гейтс финансирует, планирует замедлить глобальное потепление путем затемнения Солнца. Ученые предупреждают регуляторов по всему миру о последствиях такого рода глобальных экспериментов. Они уверены, что планы по затемнению солнечных лучей с целью замедления последствий глобального потепления опасны и должны быть запрещены мировыми правительствами, как и солнечная геоинженерия.

Открытое письмо подписали Франк Бирманн, профессор глобального управления устойчивым развитием в Утрехтском университете; Аарти Гупта, профессор глобального экологического руководства в Вагенингенском университете в Нидерландах; профессор Мелисса Лич, директор Института исследований в области развития в Сассексе, Англия; Дирк Месснер, президент Немецкого агентства по охране окружающей среды. Кстати, в течение многих лет эта тема считалась «теорией заговора».

Ученые во всем мире начинают признавать, что Билл Гейтс является психопатом и евгенистом, который думает, что он контролирует атмосферу Земли, температуру, циклы солнечной энергии, сельское хозяйство, генетику сельскохозяйственных культур и то, какие гены следует включать или выключать в телах людей, среди прочего.

Национальные академии наук, инженерии и медицины США (NASEM) также опубликовали доклад, осуждающий стратегическую аэрозольную инъекцию в атмосферу Земли, так как ее последствия не предсказуемы.

Нельзя экспериментировать с атмосферой Земли, используя стратегические аэрозольные инъекции сульфатов и других загрязняющих веществ. Эти эксперименты имеют непреднамеренные последствия и могут негативно повлиять на погодные условия, сельское хозяйство, экосистемы, качество воздуха, здоровье человека, а также продовольственную и водную безопасность.

На прошедшей неделе разгорелся скандал вокруг вылова горбуши. К обсуждению и распределению ресурсов между промысловиками не допустили экологов и общественных деятелей Сахалина. Этот, как выяснилось, тайный документ определяет прогнозируемые объемы вылова лососей, распределяет места рыбалки, там же прописаны решения по регулированию.

По сообщениям общественников, из-за бесконтрольного вылова лосося в последнее десятилетие, горбуша практически перестала заходить на привычные места, а это более 1,2 млн квадратных метров нерестилищ.

Вопросов к рыбным управленцам по предстоящей лососевой путине очень много, и, конечно, они должны обсуждаться открыто и гласно, с участием общественности и СМИ, как того прямо требует законодательство. Агентство по рыболовству даже не пустило общественников, которые были внесены в согласованный список ВНИРО.

Сейчас экологи готовят обращения в надзорные органы с требованием провести открытое обсуждение стратегии промысла.

Также на прошедшей неделе были опубликованы исследования о сдвигах в воздушных потоках и морских течениях, которые связаны с морскими ветряными электростанциями в Северном море. Феномен был недавно доказан командой Hereon, чье исследование появилось в научном журнале Nature.

Ученые пришли к выводу, что турбины инициируют снижение скорости ветра. Они извлекают кинетическую энергию из ветрового поля для выработки электроэнергии. По ветру ветряных турбин развиваются так называемые «атмосферные следы». Они характеризуются пониженной скоростью ветра, а также специфическими условиями давления и повышенной турбулентностью воздуха. При стабильных атмосферных условиях дефицит скорости ветра распространялся до 70 км позади ветряных электростанций.

Анализ показывает, что существует связь между атмосферными следами и трансформацией в импульсном обмене между атмосферой и водой. Как следствие, это может повлиять на горизонтальные течения и расслоение воды. Это приводит к смещению средних температур и изменению распределения солености в районах ветряных электростанций.

Трансформация, касающаяся течений и смешивания теплых и холодных вод, вероятно, повлияет на производство планктона и структуру пищевой цепи. В результате это может изменить функции охраняемых районов. Поэтому важно учитывать последствия при разработке концепций защиты морской среды.



