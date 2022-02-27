Жители Костромской области требуют закрыть свалку «Каменка», которая угрожает источнику водоснабжения города

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27 февраля 2022, 12:24

Фото: pixabay.com

Полигон «Каменка» действует уже больше 60 лет, и все эти годы такое соседство город Нерехту не радовало. Помойку в 50-е годы создали без всяких гидрогеологических исследований и мер по защите подземных и поверхностных вод. До ближайшей реки от нее - около 500 метров, а до городского водозабора - 1500 метров, примерно столько же до ближайших домов. Местные давно твердят о неуклонном росте онкологических заболеваний, однако власти упорно отбиваются тем, что не видят никакой связи этой статистики с крупной вонючей помойкой, сообщает ТК «Выводы на чистоту».

Жители Костромской области собрали полторы тысячи подписей за закрытие местной достопримечательности - свалки «Каменка», которая угрожает источнику питьевого водоснабжения города Нерехты. Теперь коллективное обращение будет направлено генпрокурору РФ Краснову. Люди надеются, что после его вмешательства надзорные органы и костромские чиновники вспомнят, что они обязаны соблюдать российские законы.

Пару лет назад люди все же добились решения о закрытии свалки, и с 1 января 2021 года ООО УК «Гермес» прекратил эксплуатацию полигона. Тем более, было выявлено, что яд с помойки уже испортил грунтовые воды. Однако костромские чиновники выяснили, что мусор возить стало некуда, и быстренько приняли решение расконсервировать помойку. Теперь эксплуатацией занимается МБУ «Строй-Сервис», а отходы сюда возят аж из восьми муниципальных образований - включая саму Кострому, Костромской район и город Волгореченск.

Активисты подали заявления в местное управление РПН и в прокуратуру, однако с ноября прошлого года ситуация не изменилась. Поэтому было решено постучаться к генпрокурору.

В России в рамках Национального проекта «Экология» проходит так называемая «мусорная реформа» или уборка свалок. Возможно, жителям удастся в этот раз достучаться до властей и настоять на реконструкции полигона или его полном закрытии.

По данным Института водных проблем РАН на территории России скопилось более 31 миллиарда тонн неутилизированных отходов, и их количество с каждым годом увеличивается. Для минимизации негативных воздействий полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) на окружающую среду, включая подземные и поверхностные воды, необходимо разработать критерии размещения полигонов, ведь это напрямую влияет на здоровье людей.