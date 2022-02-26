Росприроднадзор оштрафовал недропользователей более чем на 240 млн рублей за причинённый вред природе

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26 февраля 2022, 12:16

Фото: Соцсети

За минувший год Росприроднадзор выявил 165 экологических нарушений и выписал штрафы более чем на 240 млн рублей. Инспекторами за нанесенный вред природе уже взыскано более 10 млн рублей, по остальным ведутся судебные разбирательства. Часть компаний рискуют лишиться лицензий на осуществление деятельности, сообщает «НИА Экология».

Особое внимание надзорный орган уделяет компаниям по добыче золота. За прошедшие два года было проверено 98 предприятий. В деятельности большинства из них обнаружены многочисленные нарушения. На данный момент составляется список для внеплановых проверок, куда войдут около трехсот золотодобывающих организаций.