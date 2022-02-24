В Британском музее впервые выставлен резной 5000-летний барабан из известняка эпохи неолита

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24 февраля 2022, 13:19

Фото: Фолктонские барабаны. Британский музей, rossaprimavera.ru

Британские археологи обнаружили 5000 летнюю скульптуру, сделанную из известняка, на которой выгравированы загадочные мотивы. Британский музей назвал его «самым важным произведением доисторического искусства, найденным в Британии за последние 100 лет», сообщает «planet-today.ru».

Каменная скульптура, найденная недалеко от деревни Бертон-Агнес в Восточном Йоркшире, была найдена рядом с шариком из известняка и костяной булавкой в могиле троих детей.

Исследования резного каменного барабана, обнаруженного в могиле трёх детей эпохи неолита, является одним из наиболее искусно украшенных предметов этого периода, найденных в Великобритании и Ирландии», и его стиль перекликается со стилем предметов из Стоунхенджа и связанных с ним объектов, говорится в сообщении музея.

Анализ его резьбы поможет расшифровать символику и верования эпохи, в которую был построен Стоунхендж.