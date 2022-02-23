Окаменелости древней птицы с подвижным клювом обнаружили в Китае

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23 февраля 2022, 14:31

Фото: © EPA-EFE/FELIPE TRUEBA, архив ТАСС

Палеонтологи предполагают, что благодаря такому клюву древняя птица искала пищу в воде или в почве, у них был зубастый клюв с ранее не встречавшейся особенностью: его нижняя половина могла двигаться из стороны в сторону, сообщает ТАСС.

«Мы предполагаем, что подвижная часть нижней челюсти этим птицам была нужна, чтобы захватывать пищу или щупать добычу», – рассказал один из авторов статьи, куратор Музея Филдса в Чикаго (США) Цзинмай О'Коннор.

За последние 20 лет представления о том, как выглядели динозавры и первые птицы и как проходила их эволюция, радикально изменились. Теперь ученые считают, что почти у всех динозавров было оперение, многие из них высиживали яйца и ухаживали за потомством.

На роль «потерянного звена» эволюции сейчас претендует сразу несколько видов древних протоптиц, таких как Gansus yumenensis и Confuciusornis sanctus.

Во время раскопок на северо-западе Китая, на местонахождении Чанма, О'Коннор и его коллеги нашли окаменелости еще двух птиц мезозоя. Здесь залегают породы, сформировавшиеся в начале мелового периода, примерно 125-113 млн лет назад. Именно в таких породах ученые нашли первые окаменелости Gansus yumenensis и других видов первоптиц.

Как выяснили палеонтологи, у Brevidentavis zhangi был необычно короткий зубастый клюв. Палеонтологи считают, что его нижней частью птица могла двигать из стороны в сторону. Этот вывод основан на том, что что нижняя челюсть этих птиц была оснащена так называемой предзубной костью, аналоги которой позволяли некоторым птицетазовым динозаврам двигать роговым клювом в стороны при пережевывании пищи.