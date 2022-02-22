Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

28 нарушений природоохранных требований выявили у авиасервиса воронежского аэропорта

, 13:17

28 нарушений природоохранных требований выявили у авиасервиса воронежского аэропорта
Фото: Соцсети

Росприроднадзор выявил у воронежского ООО «УК Авиасервиса», работающего на территории аэропорта и обслуживающего воздушные суда 28 природоохранных нарушений. Организация привлечена к ответственности на 1 млн рублей.

В частности, предприятие не соблюдало экологические требования при осуществлении градостроительной деятельности и сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов; скрыло, исказило или несвоевременно предоставило информацию о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, а также источниках загрязнения.

Также организация не вела учет классов опасности отходов.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram