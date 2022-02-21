Почему городской воздух вреднее сельского

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

21 февраля 2022, 10:22

Фото: pixabay.com

Количество кислорода в воздухе не сильно различается в сельской местности и в городе, проблема в концентрации примесей, сообщает «radiosputnik.ria.ru».

В городском воздухе могут находиться твердые частицы, причем в высокой концентрации, а это вредно для легких. Такие элементы попадают в воздушную смесь в результате стирания шин и тормозных колодок во время движения автомобилей, а также из-за большого количества строек в крупных городах.

Если над Москвой, например, висит смог, то это взвесь всяких газов и мелких твердых частиц в воздухе. По сути, это вредоносные составляющие.

В такие дни медики рекомендуют выезжать из города на природу, особенно людям, недавно перенесшим респираторные заболевания в том числе коронавирус.

На сегодняшний день нет четких нормативов сколько времени человек должен проводить на природе, чтобы сохранить здоровые легкие, но медики рекомендуют выбираться за город хотя бы один раз в неделю.