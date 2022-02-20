Трансгенные рыбы внедряются в естественную экосистему Бразилии

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20 февраля 2022, 17:24

Фото: pixabay.com

Бразилия является ключевым районом для сохранения во всем мире, особенно в том, что касается разнообразия пресноводных рыб. Среди 5 160 видов пресноводных рыб, найденных в южноамериканских тропиках, более 3 100 видов можно найти в бразильских водах, полное исследование опубликовано на сайте «tandfonline.com».

Новое исследование было направлено на оценку распространения, трофической экологии и репродуктивного состояния трансгенных декоративных рыбок в верховьях ручьев, расположенных в крупнейшем бразильском центре декоративной аквакультуры.

Взрослые особи аквариумных рыбок были обнаружены в условиях размножения почти во все периоды отбора проб. Гонадосоматический индекс самок и самцов показывал пики во время сезона дождей и соответствовал повышению уровня воды.

Ученые уверены, что необходим отказ от использования неутвержденных генетически измененных организмов в аквакультуре и информирование рыболовов о новых видах трансгенных животных. Уже на сегодняшний день существует более 70 видов неместных аквариумных рыб, идентифицированных во внутренних водах Бразилии.

Подобные эксперименты ведутся уже давно во всех странах и лабораториях мира. Так, например в конце 1990-х годов Национальный университет Сингапура создал первую генетически модифицированную рыбу, добавив гены красных и зеленых флуоресцентных белков из морского анемона Entacmaea quadricolor (Leuckart in Rüppell & Leuckart 1828) и медузы Aequorea victoria (Murbach & Shearer 1902) к дикому штамму рыбок данио.

Сейчас Бразилия сталкивается с новыми экологическими проблемами, связанными с потенциальным внедрением разнообразных генномодифицированных рыб в природные системы страны.

Было обследовано пять верховьев ручьев, все из которых относятся к бассейну реки Параиба-ду-Сул/"Параиба-ду-Сул, пресноводный экорегион.

Присутствие репродуктивных взрослых особей в ручьях, потенциально беглецов из рыбных ферм, может позволить начать поселение вида рыб в дикой природе.

Ученые уверенны, что необходим полный запрет на использование аквариумных генномодифицированных рыбок в пищу в соответствии с рекомендацией IBAMA. Достижение устойчивости в аквакультуре требует абсолютного соблюдения полного набора мер.

Штат Флорида в США имеет большое количество устоявшихся неместных пресноводных рыб, многие из которых произошли от декоративной аквакультуры, сосредоточенной в заливе Тампа. Там были созданы структуры для минимизации побега животных (т.е. использование экрана или фильтров в системе сброса сточных вод), строительство и обслуживание прудов для задержания / удержания.

Во-вторых, необходимы просветительские программы по просвещению людей, работающих в декоративных рыбоводческих хозяйствах, по вопросам, связанным с трансгенными животными. А преднамеренное или непреднамеренное высвобождение генетически измененных организмов в окружающую среду является экологическим преступлением, в соответствии с Законом о биобезопасности Бразилии.