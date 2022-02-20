Переброска рек и заводов, какой ценой дались Пекину Олимпийские игры 2022

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20 февраля 2022, 15:47

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине, Фото: Zuma / TASS

Во время подготовки к зимней Олимпиаде-2022 Китай заявил, что проведет «зеленые, безопасные и простые» Игры. Страна обещала потратить мало денег и не загрязнять природу. Однако, помимо принудительного внедрения «зеленой» энергии, КНР пришлось массово переселять людей, тратить миллиарды на инфраструктуру и совершить ряд других безумных достижений, сообщает «Plus one.ru».

И так, одно из сомнительных достижений — это переброска рек, ради снежных трасс. Центральная часть округа Чжанцзякоу находится в 150 км от пустыни Гоби.

Зимой осадков здесь почти не выпадает. Организаторы Игр 2022 года не стали полагаться на природу и решили провести все соревнования на искусственном снегу, что стало беспрецедентным случаем в истории ОИ. Чтобы обеспечить бесперебойную работу снежных пушек, китайцы пустили воды столичного водохранилища Байхэбао в русло пересохшей реки, пролегающей неподалеку от гор.

Опасаясь истощения грунтовых вод, которые питают резервуары водохранилища, власти Чжанцзякоу отключили орошение на десятках тысяч гектар.

Кстати, снежные шапки уже заметны из космоса. По плану властей, инвестиции должны стать частью масштабного проекта по трансформации засушливых вершин в горнолыжный курорт. Однако в условиях нарастающего глобального потепления сделать это может оказаться непросто.

В октябре министерство экологии и окружающей среды Китая объявило, что экстренные меры по снижению загрязнения воздуха введут в 64 городах пяти провинций на севере Китая в дополнение к Пекину и Тяньцзину.

Несколько промышленных объектов в Пекине были законсервированы навсегда. Если вы смотрели олимпийские соревнования по фристайлу, то наверняка заметили огромные заводские трубы — они принадлежат закрытому сталелитейному заводу. По заявлениям властей, после завершения соревнований бывшая промышленная площадка будет реконструирована.

По некоторым оценкам, Китай потратил на Олимпиаду не менее $38,5 млрд.