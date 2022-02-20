В Краснодарском крае выявлена незаконная свалка

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

20 февраля 2022, 13:44

Фото: Соцсети

На территории Карасунского внутригородского округа Краснодара сотрудниками Росприроднадзора выявлена незаконная свалка.

Инспекторы выявили несанкционированные места размещения и захоронения строительных и бытовых отходов на площади около 4 тыс. квадратных метров.

Также зафиксированы места мойки специализированных транспортных средств от излишков и остатков цементно-бетонной смеси с площадью разливов около 400 квадратных метров.

Совместно с привлеченными специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» произведены отборы проб почвы и отходов для установления контролируемых показателей.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению собственников земельного участка для дальнейшего привлечения их к административной ответственности и предъявления ущерба, причинённого окружающей среде.