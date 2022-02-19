НАСА: сегодня 356-й день марсианский миссии

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19 февраля 2022, 16:20

Фото: NASA/JPL-Caltech, https://www.nasa.gov

Марсоход НАСА Perseverance что в переводе означает «настойчивость» почти завершил свою первую научную кампанию в кратере Джезеро, месте, в котором миллиарды лет назад когда-то было озеро и взял образцы из старейших пород, которые ученые по изучению Марса смогут изучить вблизи.

Породы взятые марсоходом, регистрировали и сохранили в себе окружающую среду, в которой когда-то находилась вода. Они являются основными местами для поиска признаков древней микроскопической жизни.

Весящий примерно 1 тонну (1025 килограммов), Perseverance является самым тяжелым марсоходом, когда-либо приземлявшимся на Марсе

«Образцы, собранные Perseverance, обеспечат ключевую хронологию формирования кратера Джезеро», - сказал Томас Зурбухен, заместитель администратора Управления научных миссий НАСА в Вашингтоне. «Каждый из них тщательно рассматривается на предмет его научной ценности».

Если образцы этих пород будут возвращены на Землю, ученые считают, что они могут обеспечить возрастной диапазон для формирования Джезеро и озера, которое когда-то там проживало.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет характеризовать геологию планеты и прошлый климат, проложит путь для исследования человеком Красной планеты и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских пород и реголита (сломанных пород и пыли).