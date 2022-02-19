Раскопки Оркнейских островов раскрывают культуру каменного века

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19 февраля 2022, 13:57

Тайна каменного века: Кольцо Бродгара Фотография: Аллан Райт/Алами, www.theguardian.com

Монолиты этого древнего каменного круга раньше были более многочисленны, но они по-прежнему остаются элегантными и внушительными. Словно ворота в лиминальный мир магии, они ведут взгляд к другому, еще большему неолитическому памятнику Великобритании каменного века, сообщает «Тhe guardian».

Кольцо Бродгара, и резко индивидуализированные камни, как гигантские танцоры, арестованные на полпути - как гласит местная легенда.

Именно между этими двумя каменными кругами археолог Ник Кард и его команда раскапывают огромное поселение неолитических каменных зданий. Самые ранние датируются примерно 3300 г. до н.э.

После почти двух десятилетий раскопок они раскопали только около 10% его площади и около 5% его объема. Он уходит вглубь: здания укладываются на руины старых; это место использовалось в течение 1000 лет.

В других частях Европы, включая поселение в Даррингтон-Уоллс в Уилтшире, которое, как теперь считается, является местом, где жили строители Стоунхенджа, дерево было излюбленным строительным материалом для неолитических домашних зданий. Но на Оркнейских островах жители строили свои дома из камня.

«Мы все проезжали мимо этого места в течение многих лет, предполагая, что это был естественный хребет», — говорит Эдмондс, а не древние руины, скрывающиеся на виду. Острова изобилуют неолитическими останками.

«Одно здание стояло в течение нескольких лет, и только когда солнце попало в него определенным образом, мы начали его видеть», — говорит Кард. «Мы находим больше в августе, чем в июле, в свете граблей», — добавляет Митчелл.

История почти невообразимо длинная, рассказанная через артефакты от призрачного головного убора, созданного охотниками-собирателями из оленьих рогов 11 000 лет назад в Стар-Карре, Йоркшир, вплоть до возмутительно странных конических шляп, изготовленных из золота во Франции и Германии 10 000 лет спустя. Не говоря уже о завораживающем сосуде размером с чайную чашку, сформированном из одного куска янтаря около 1750 г. до н.э.

Почему народы Оркнейских островов, Уилтшира и многих других мест в Британии построили огромные каменные памятники 5000 лет назад, это вопрос, на который никогда нельзя окончательно ответить — и когда мы пытаемся, мы почти наверняка говорим о себе больше, чем о реальных намерениях наших далеких предков.