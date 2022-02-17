Исследование: Мир тратит $1,8 трлн в год на субсидии, которые наносят вред окружающей среде

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17 февраля 2022, 16:22

Фото: pixabay.com

Исследования предупреждают, что человечество «финансирует свое собственное вымирание» за счет субсидий, наносящих ущерб климату и дикой природе, сообщает «Тhe guardian».

От налоговых льгот для производства говядины в Амазонии до финансовой поддержки неустойчивой откачки подземных вод на Ближнем Востоке говорится в первой межсекторальной оценке за более чем десятилетие.

Авторы, которые являются ведущими экспертами по субсидиям, говорят, что значительная часть $1,8 трлн может быть перенаправлена на поддержку политики, выгодной для природы и перехода к чистому нулю, на фоне растущего политического раскола по поводу стоимости декарбонизации мировой экономики.

Кристиана Фигерас, которая была главой конвенции ООН об изменении климата, когда было подписано Парижское соглашение, приветствовала исследование. Она сказала, что субсидии создают огромные риски для предприятий, получающих их.

«Природа сокращается с угрожающей скоростью, и мы никогда не жили на планете с таким небольшим биоразнообразием», - сказала она. «Вредные субсидии должны быть перенаправлены на защиту климата и природы, а не на финансирование нашего собственного вымирания».

Согласно отчету, индустрия ископаемого топлива ($620 млрд), сельскохозяйственный сектор ($520 млрд), вода ($320 млрд) и лесное хозяйство ($155 млрд) составляют большую часть $1,8 трлн. Никакой оценки добычи полезных ископаемых, которая, как считается, наносит ущерб экосистемам на миллиарды долларов каждый год, не может быть получена.

В прошлом году в докладе Международного валютного фонда было установлено, что индустрия ископаемого топлива выиграла от субсидий на сумму 5,9 трлн долларов в 2020 году, но подавляющее большинство этой цифры связано со скрытыми издержками неспособности заставить загрязнителей платить за смерть, которую они вызывают, и глобальное потепление.

«Реформа субсидий позволяет нам улучшить ценовые сигналы, чтобы мы не защищали доходы в более загрязняющих отраслях», - сказал Дуг Коплоу, основатель организации Earth Track, которая отслеживает экологически вредные субсидии.

В прошлом году в докладе ООН было установлено, что почти 90% субсидий, предоставляемых фермерам каждый год, вредны, наносят ущерб здоровью людей, подпитывают климатический кризис, разрушают природу и приводят к неравенству, исключая мелких фермеров.

Элизабет Мрема, глава ООН по биоразнообразию, сказала, что доклад является критически важным.

«В докладе подчеркивается, как перенаправление, перепрофилирование или ликвидация субсидий могут внести важный вклад в раскрытие 711 миллиардов долларов, необходимых каждый год, чтобы остановить и обратить вспять потерю природы к 2030 году, а также стоимость достижения чистых нулевых выбросов», - сказала она.