РБК: Светлана Радионова назвала регионы с самым грязным воздухом

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17 февраля 2022, 12:32

Фото: Соцсети

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала регионы с самым грязным воздухом. В «лидерах» по уровню загрязненности воздуха в России, как и в предыдущие годы был назван Норильск в Красноярском крае. В этом регионе в год в воздух выбрасывается 1,8 млн т загрязняющих веществ, что соответствует примерно 30 тысячам железнодорожным вагонам, сообщает «rbc.ru».

На втором месте Череповец в Вологодской области. Там объем выбросов в атмосферу составляет 280 тыс. т, это 1,7% всех выбросов по России. Замыкает тройку антилидеров Новокузнецк в Кемеровской области — 278 тыс. т (1,6%).

По словам Радионовой, если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда за 2020–2022 годы, то наиболее загрязненными территориями в России, по данным Росприроднадзора являются Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края. Далее следуют Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.

«По уровню загрязнения воды в каждом регионе своя особенность. Есть проблемы на побережье Волги, где стоят крупные водоканалы, на Дону и на Ангаре.