WWF: Из состава Комиссии по изменению ООПТ Приморского края исключили голоса экологов

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16 февраля 2022, 15:50

Фото: pixabay.com

Комиссия по изменению или ликвидации особо охраняемых природных территорий Приморского края претерпела серьезные изменения - часть экологов и активистов исключили из состава органа. Экологи смогли сохранить только четверть активных голосов. «Власть и бизнес все равно победят»: экологи возмущены и обещают акции протеста в Приморье, сообщает «deita.ru».

Ситуацию прокомментировал доктор технических наук, вице-президент Международной академии наук экологии и безопасной жизнедеятельности, член экономического и социального совета ООН Александр Агошков.

«Комиссия составлена в угоду властям и бизнесу. Это четвертая попытка «покушения» на ближайший к Владивостоку ООПТ. «Как итог, уникальное устье лимана может быть превращено в «лунный ландшафт» - заключил эксперт-эколог».

«Я возмущен до предела. Сначала изменили закон по ООПТ. Теперь создали такой состав комиссии, что можно и не собираться, и не голосовать: власть и бизнес всё равно «победят». И все это ради одного человека - в угоду властям и бизнесу. А где же общественность, которая возмущена бездействием власти? Думаю, протестных акций со стороны экологов не придется долго ждать, - заявил бывший член комиссии по изменению границ ООПТ и экс-председатель упраздненного общественного совета по экологии.

Более того, по мнению профессора, такие решения идут вразрез с указом главы государства Владимиром Путиным, определяющим основы государственной политики в области экологического развития страны до 2030 года. Документом регламентировано сохранение и развитие ООПТ, как одного из приоритетных направлений государственной экологической политики России.