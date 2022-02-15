Косатки обучают друг друга похищать рыбу из коммерческих рыболовных сетей

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15 февраля 2022, 15:01

Фото: Ксавье Десмье/Гамма-Рафо, Гетти, www.nature.com

Косатки учат друг друга похищать рыбу из рыболовных снастей, к такому выводу пришла международная группа исследователей южной части Индийского океана. Дело в том, что именно в этом районе количество случаев, связанных с похищением рыбы косатками из рыболовных снастей, возрастает. Поэтому ученые решили выяснить, с чем это связано.

Через некоторое время стало понятно, что все большее количество косаток, обитавших в этом районе ранее, учились у тех, кто уже овладел навыками кражи рыбы с рыбных промыслов, сообщает «rossaprimavera.ru».

В итоге было обнаружено, что число косаток, осуществляющих хищения рыбы в этом районе, выросло с 17 до 43 в период с 2010 по 2017 годы. Причем навыки в краже рыбы у них возрастают с каждым годом и скорость, и ловкость, с которой они это делают, тоже.

В настоящее время касатки ежегодно выхватывают около 180 тонн ценного патагонского клыкача из сетей (отряд окунеобразных - АН). В основном, киты добывают именно его из рыболовных сетей.

Промышленное рыболовство достигло максимальных размеров за последние полвека, что начинает обескровливать океаны и вынуждать приспосабливаться, чтобы не умереть с голоду. Популяции крупных рыб серьезно сократились, что беспокоит экологов и ихтиологов во всем мире.