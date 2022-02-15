Спутниковые данные показывают, что леса Амазонии исчезают с рекордной скоростью

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15 февраля 2022, 14:19

Фото: pixabay.com

Спутниковые наблюдения показывают, что количество деревьев, вырубленных в Бразилии на Амазонке в январе, в 5 раз превышают показатели января 2021 года. Леса Амазонки вырубают с рекордной скоростью. Защитники природы обвиняют в этом президента страны Жаира Болсонару, сообщает «BBC News Русская служба».

В основном деревья в пойме Амазонки вырубают ради древесины, а также для расчистки земли для посадки сельскохозяйственных культур и выпаса скота.

Бразильское правительство не хочет отказываться от экономических выгод, которые дают урожаи и древесина, в результате вырубка лесов Амазонии продолжается с рекордной скоростью.

Правительство Болсонару неоднократно подвергалось критике из-за растущих объемов вырубки лесов. В период с августа 2019 года по июль 2020-го было уничтожено не менее 11 тыс. км2 — это максимум с 2008 года. В январе этого года в Бразилии были уничтожены леса на площади 430 квадратных километров.

«Гринпис» призывает супермаркеты в Великобритании и других странах отказаться от поставщиков мясных и молочных продуктов, причастных к вырубке лесов.

Как пишет «Moscow dailu news» в октябре 2021 года австрийские экологи обратились в Международный уголовный суд с иском против Болсонару. Его обвиняют в преступлениях против человечности.

В иске указано, что вырубка тропического леса, которая развернулась в годы правления Болсонару, опасна не только для Бразилии, но и для всего мира, так как это ведет к нарушению экосистемы, увеличению выбросов и другим негативным последствиям для климата.

С 1990 года было утрачено около 420 млн га леса по всему миру. Более половины всех лесов приходится на пять стран: Россию, Бразилию, Канаду, США и Китай.