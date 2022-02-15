Атомную энергию назвали ключевым элементом для снижения выбросов CO2

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15 февраля 2022, 13:54

Фото: pixabay.com

Американские ученые считают, что новые проекты передовых атомных электростанций, позволят ядерной энергетике быть менее дорогой и более экологичной, чем сейчас.

Солнечные батареи и ветровые электростанции позволят человечеству сократить выбросы парниковых газов лишь на 80-85%. Справиться с остальными 15-20% можно будет только при массовом применении атомной энергетики, сообщ0ает ТАСС со ссылкой на журнал Nature Energy.

«Возобновляемые источники энергии помогут человечеству резко сократить выбросы СО2, но не полностью обнулить их. Наши расчеты показывают, что при строгом контроле над объемами вырабатываемых парниковых газов атомная энергетика станет самым надежным и дешевым источником электричества для большинства стран мира», – рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник Института науки Карнеги (США) Лэй Дуань.

Для этого ученые проанализировали, как меняется уровень солнечной освещенности поверхности и сила ветров у поверхности в 46 ключевых странах и регионах мира: в США, Европе, России, Китае, Индии, Австралии и в некоторых государствах Северной Африки и Латинской Америки. Эти данные ученые использовали для расчета стоимости электричества при частичном или полном отказе от ископаемого топлива.

Расчеты показали, что стоимость электроэнергии сильно различалась для всех континентов в модели с почти полным обнулением всех выбросов парниковых газов.

Если выбросы СО2 снижались на 98-99% от текущего уровня, ситуация получалась, что атомная энергия становилась значительно дешевле и выгоднее возобновляемых источников света и тепла при схожем уровне капиталовложений.

Расчеты авторов исследования показывают, что потенциальный вклад атомной энергетики в борьбу с глобальным потеплением экологи и климатологи сильно недооценивают.

Ну с климатом всё у ученых понятно, а с загрязнением не очень, как перерабатывать радиоактивные отходы и их загрязнение в расчеты специалистов из США не входило.