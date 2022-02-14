В Германии ради сохранение окружающей среды вырубаются многовековые леса

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14 февраля 2022, 19:08

Фото: pixabay.com

В Германии вырубается один из крупнейших лесов ради строительства масштабного ветряного парка площадью порядка двух тысяч гектар. Как передают «Вести.ру», новый объект будет представлять промышленное пространство с автострадой и десятками ветряных турбин, высота которых достигает почти 250 метров. Местные власти утверждают, что все это ради сохранения окружающей среды, сообщает «НИА Экология».

Экологи и жители возмущены разрушением уникальных экосистем. По их словам, наносится огромный ущерб грунтовым водам, различным видам животных и растений. Это одно из любимых мест для прогулок и отдыха как среди местных жителей, так и среди туристов. Уникальный лес Рейнхардсвальд называют сказочным, ведь он вдохновлял еще братьев Гримм на создание своих знаменитых произведений. Возраст некоторых деревьев здесь составляет порядка 600 лет.

Порой «зелёная» повестка европейских стран вводит в шок любого здравомыслящего человека. Экологи должны отслеживать такие проекты и не допускать чиновничьи рвения вырубить всё под корень, особенно если это легкие городов и место обитания животных, птиц и растений.