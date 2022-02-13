На Манхэттене построили дом из более 2,5 тонн переработанных отходов

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13 февраля 2022, 13:08

Фото: pixabay.com

Новый многоквартирный дом, построенный в США на Манхэттене, состоит на 60% из 263 тонн строительного мусора и промышленных отходов. Созданные голландской компанией кирпичи состоят из переработанных керамических унитазов, черепицы и стали, cообщает издание «Fast Company».

Вблизи каждый кирпич выглядит по-своему. Некоторые из них гладкие, другие напоминают наждачную бумагу, у третьих на поверхности есть крошечные кратеры.

Обычные кирпичи изготавливаются из глины и обжигаются в печах. Этот процесс энергоемкий и требует большого количества сырья. Чтобы снизить углеродный след, голландские компании планируют перейти с природного газа на водород для питания печей.

Стоимость квадратного метра переработанного кирпича в Нидерландах пока составляет в среднем 14 долларов по сравнению с 8 долларами за стандартный кирпич. Однако ожидается, что цена на них снизится, поскольку стоимость переработки материалов станет дешевле, чем добыча сырья, сообщает ТК «Город будущего».