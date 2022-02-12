На раскопках в Омане археологи нашли «нарды» возрастом около четырех тысяч лет

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12 февраля 2022, 15:20

Фото: dailymail.co.uk

Археологи, работающие в пустынях Омана, обнаружили древнюю каменную настольную игру в поселении бронзового века, в которую, вероятно, играли около 4000 лет назад, сообщает «Daily Mail».

Древняя каменная настольная игра, «вероятно, играемая аналогично нардам», обнаружена в 4000-летнем поселении бронзового века в Омане. Игровое поле, которое было найдено погребенным в остатках комнаты, имеет по крайней мере тринадцать отмеченных квадратов, каждый с центральным отступом.

Археолог из Варшавского университета добавил: «Самый известный пример игровой доски, основанной на аналогичном принципе, — это могилы из вашей».

Игроки, которых было бы двое, бросали бы кубик, чтобы соревноваться друг с другом, чтобы переместить все свои фигуры, а затем сойти с доски до того, как это сделал их противник.

И, как и в правилах нард, у игроков будет возможность помешать прогрессу своего противника, захватив фигуры и вернув их на старт.