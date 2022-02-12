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Очередная партия использованного урана из Франции прибыла в порт России

, 14:05

Очередная партия использованного урана из Франции прибыла в порт России
Фото: pixabay.com

В Россию из Франции на судне Frisian Summer вновь привезли партию регенерированного урана. Судно с 19 контейнерами на борту прибыло в порт Усть-Луга Ленинградской области, об этом сообщает «Greenpeace».

Это не первая партия, дело в том, что Росатом и французская компания Orano, заключили контракт на вывоз урановых отходов.
Экологи опасаются, что после переработки в России останутся тонны радиоактивных отходов.

Из порта контейнеры доставят на Сибирский химический комбинат (СХК), находящийся в Томской области.

Существует карта хранения радиоактивных отходов, под названием «Атомная карта России и Евразии», где можно ознакомится, нет ли поблизости с вами какого-либо хранилища или опасного объекта.

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