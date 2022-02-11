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11 февраля 2022, 10:08

Синоптики и климатологи сообщают о наступлении весны не ранее второй половины марта. Даже в Международный женский день на большей части страны будет отрицательная температура.



Весна будет поздняя и за счёт больших запасов снега бурной. Однако такая картина больше характерна для европейской части страны и среднего Урала. В Сибири и на Дальнем Востоке в весенние месяцы может ещё идти снег.



Прогнозы по наводнению специалисты делают благодаря замерам уровня снега и толщины льда на реках и озёрах. Так, например, во Владимирской области весной ожидается серьёзное половодье. Высота снежного покрова в регионе превышает норму в два раза. Власти субъекта уже начали готовиться к подъёму уровня воды в реках. В зону затопления могут попасть более двух десятков посёлков и деревень.



В МЧС составили карту паводков на юге страны. Почти вся южная территория, за исключением Краснодарского края попадает в зону риска затопления. В целом по стране климатическая обстановка в весенний период будет сложная. Власти в скором времени начнут тестировать систему оповещения населения. Муниципалитеты благодаря этому должны как минимум за сутки получить сведения об угрозе чрезвычайной ситуации. На Кубани уже началось подтопление сельских поселений. Резкое таяние снега привело к образованию крупных ручьёв.