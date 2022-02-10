Индийские ученые разработали самодезинфицирующуюся противовирусную маску

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10 февраля 2022, 14:54

Фото: pixabay.com

В Индии — проблема с медицинскими масками. Они либо дорогие, либо низкого качества (не обладают ни противовирусными, ни антибактериальными свойствами). Обычные двухслойные маски только задерживают вирусы, но не нейтрализуют их. Кроме того, они предназначены для одноразового использования и не поддаются биологическому разложению, что создает проблемы с утилизацией, сообщает ТК «Город будущего».

Совместно с компанией Resil Chemicals специалисты Международного центра перспективных исследований разработали новые маски из биоразлагаемой хлопчатобумажной ткани, покрытой специальным самодезинфицирующимся раствором.

Для его создания ученые разработали наночастицы на основе меди размером около 20 нанометров, полученные в процессе пиролиза (высокотемпературного воздействия под высоким давлением). Стабильная суспензия наночастиц была получена путем оптимизации твердых веществ и водородного показателя. Ткань с новым покрытием показала эффективность против бактерий более 99,9%.

Особенно радует, что их не нужно утилизировать и они не наносят вред окружающей среде. По данным ООН улицы за время пандемии, пляжи и океаны подверглись настоящему цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук.

Маски признали экологической бомбой замедленного действия: они разлагаются 500 лет. Только в России сейчас каждый день в мусорки отправляется около 10 миллионов одноразовых масок.