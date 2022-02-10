На Ольхоне ученые создадут карбоновый полигон

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10 февраля 2022, 11:34

Фото: pixabay.com

Директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков пояснил, что байкальский остров Ольхон самое подходящее место для его размещения, благодаря своему разнообразию лесов, сообщает ТАСС.

В этом году будет подана заявка к владельцу земли Минобороне, после чего можно будет перейти к стадии проектирования. Карбоновый полигон необходим для исследования парниковых газов и вызываемых ими экологических проблем.

Первый в РФ карбоновый полигон был открыт в Калужской области в сентябре 2020 года. Сейчас создается сеть полигонов по стране.