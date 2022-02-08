Тагильчане жалуются на деятельность местного крематория

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8 февраля 2022, 12:50

Фото: pixabay.com

Жители Нижнего Тагила пожаловались в полицию и прокуратуру на «нелегальный» крематорий на Кушвинском тракте, 1а, который работает с многочисленными нарушениями и отравляет им воздух и воду. Эту проблему местные жители пытаются решить уже не первый год, сообщает НИА «Экология».

«Печи не соответствуют нормам законодательства, человеческие и животные останки до конца не сжигаются (не хватает температуры). Не сгоревшие до конца останки разбрасываются на близлежащей территории, — написала в жалобе одна из обратившихся в полицию – Ольга, которую цитирует издание Е1.ru».

Ее информацию подтверждают бывшие работники крематория. Печи для сжигания строились еще в 90-е, полукустарным способом.

При этом недалеко от крематория расположены жилые дома и скважины, из которых берут воду жители и местный пивзавод. Жители и другие общественники опасаются, что трупные яды могут попасть в питьевую воду через грунтовые воды.

«Отсутствуют очистные сооружения для сточных и ливневых вод, — перечисляет Ольга. — Не очищаются газы, образующиеся при сгорании трупов. Нет санитарно-эпидемиологического заключения на предельно допустимый выброс. Нет экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. Нет санитарно-защитной зоны. Отсутствует лицензия на кремацию домашних животных».