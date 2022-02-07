Грета Тунберг присоединилась к акции протеста шведских экоактивистов с требованием «остановить колонизацию Лапландии»

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7 февраля 2022, 13:31

Фото: pixabay.com

Крупное месторождение железной руды нашли в регионе, по предварительным оценкам специалистов, крупнейшее в Скандинавии. Как раз в эти дни правительство Швеции решает вопрос о предоставлении британской компании Beowulf Mining лицензии на добычу полезного ископаемого, сообщает «euronews».

По мнению экоактивистов, это представляет угрозу для образа жизни и хозяйствования саамов - малочисленного коренного народа, населяющего край, а также для местного туризма и биоразнообразия в целом.

Территория расселения саамов простирается более чем на полторы тысячи километров. Саамы никогда не имели своего государства, а территория их расселения, Лапландия, расположена в северных районах Норвегии, Швеции, Финляндии и России (Кольский полуостров). Саамское население на сегодня насчитывает по разным оценкам от 60 до 80 тысяч человек.