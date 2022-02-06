Гигантский траулер сбросил 100 000 мертвых рыб у берегов Франции

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6 февраля 2022, 13:51

Фото: pixabay.com

Голландский траулер «Маргирис», второе по величине рыболовное судно в мире, выбросил в Атлантический океан у берегов Франции более 100 тысяч мертвых рыб.

Морской министр Франции Анник Жирарден назвала изображения мертвой рыбы, которая образовала плавучий ковер из туш, обнаруженных борцами за охрану окружающей среды, «шокирующими» и попросила национальный орган по надзору за рыболовством начать расследование инцидента, сообщает «ab-news.ru».

Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды и морю Виргиниюс Синкявичюс также запросил информацию о произошедшем.

Представители владельцев «Маргириса» заявили, что рыба была сброшена в море из-за повреждения сети 3 февраля, подчеркнув, что такое случается крайне редко.

Такие траулеры, как Margiris, используют сети длиной более километра и перерабатывают рыбу на бортовых заводах (плавбазы), что подвергается резкой критике со стороны экологов.

В таких огромных сетях гибнет огромное количество других видов морских обитателей, не предназначенных для рыболовства, это дурная практика, но запретить ее пока у экологов не получается, бизнес и деньги побеждают здравый смысл.

Данные о движении судов, опубликованные в пятницу порталом marinatraffic.com, показали, что судно, принадлежащее голландской компании Parleviliet & Van der Plas и плавающее под литовским флагом, по-прежнему занималось рыболовством у берегов Франции.