Ученые прогнозируют гибель практически всех коралловых рифов из-за потепления океана

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5 февраля 2022, 16:07

Фото: pixabay.com

В будущем кораллы могут стать бесцветными — в том случае, если температура океанов все-таки поднимется на 1,5 °C. Все потому, что водоросли, которые обеспечивают кораллам пищу и придают им яркую окраску, плохо переносят высокую температуру. Полное обесцвечивание коралла, как правило — это его гибель, сообщается в «Тhe guardian».

Команда ученых из Университета Лидса, Техасского технического университета и Университета Джеймса Кука использовала последние прогнозы климатической модели, чтобы подтвердить, что 1,5 ° C глобального потепления «будет катастрофическим для коралловых рифов».

И даже сильные холодные течения не спасут ситуацию: в зоне повышенного риска Панама, Флорида и Малые Зондские острова в Индонезии.

Единственная область, которая может избежать гибели кораллов, как утверждается в исследовании, будет в регионе восточной части Индийского океана в районе естественного апвеллинга более прохладной воды.

Доцент Скотт Херон, морской ученый из Университета Джеймса Кука и соавтор исследования, сказал, что крайне важно, чтобы работа по сохранению рифов продолжалась, чтобы дать кораллам шанс на выживание.

«Мы должны продолжать использовать наши лучшие практики для защиты коралловых рифов. Реальные люди полагаются на эти рифы, и это является движущей силой, чтобы продолжать собирать наилучшие знания».

«Пока мы не достигнем точки, когда я не могу увидеть ни одного коралла, еще не поздно.

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