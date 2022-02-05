Абрамченко: Состояние окружающей среды во всех регионах будут контролировать при помощи комплексной системы мониторинга

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5 февраля 2022, 13:52

Фото: Соцсети

В 2022 году будет запущен пилотный сервис для мониторинга выбросов в крупных промышленных городах с учетом использования технологических решений.

«Без единого достоверного ресурса невозможно принятие оперативных управленческих решений по реагированию на экологические происшествия и предотвращение экологических катастроф. Таким ресурсом станет комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды», – отметила Виктория Абрамченко.



В системе будет собрана информация о состоянии окружающей среды по всей стране и источниках негативного влияния на нее. Для ее сбора, хранения и распространения будут объединены сведения профильных министерств и ведомств, сообщает ТАСС.

Систему мониторинга планируют запустить в городах в 2030 году.