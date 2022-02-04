Маркировка и учёт домашних животных в России станет обязательным

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4 февраля 2022, 14:52

Фото: pixabay.com

В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке и учёте домашних животных, куда включат собак, кошек, весь крупный рогатый скот, домашнюю птицу, пчёл, лошадей и даже рыб. Для сельхоз животных введут обязательную маркировку — татуировка, чип или штрих-коды. Как будут учтены кошки и собаки — пока остается загадкой. Однако учет собак и кошек сможет наконец остановить заводчиков, сообщает «Лента.ру».

Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

В прошлом году в Госдуму был внесён законопроект о штрафах за негуманное содержание или обращение с животными. Так, штраф до 200 тысяч рублей полагается за нарушение правил содержания животных в цирках, в приютах — до 50 тысяч рублей.

За жестокое обращение с питомцами — до 100 тысяч рублей, а тем, кто выбрасывает животных на улицу, до 30 тысяч. Также штрафовать предлагают тех, кто заводит животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В таком случае предусмотрен штраф на сумму до 150 тысяч рублей.

А собранные средства от штрафов предлагается направлять на отлов бездомных животных, их стерилизацию и нахождение в приютах, считает депутат Совета Федерации России Александр Башкин.

В июле прошлого года на рассмотрение в Госдуму внесли законопрокет, запрещающий продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках.