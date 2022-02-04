Вильфанд: В России приняты обновленные климатические температурные нормы

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4 февраля 2022, 14:02

Фото: pixabay.com

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в середине 2022 года в России будут приняты обновленные климатические температурные нормы. Метеорологи пересматривают климатические температурные нормы каждые 30 лет. Старые нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961-1990 годы, сообщает «ren.tv».

Обновление климатических норм позволяет оценить, в каких регионах климат меняется наиболее интенсивно, как меняется сезонность, как изменилось количество осадков в различные периоды за последние 30 лет.

Он отметил, что переход планировался в 2022 году, но в связи со сложностями перехода для разных ведомств технически это можно будет сделать только к середине года.

Ранее уже приходилось говорить о том, что с 2022 года весь мир перейдет на новые метеорологические нормы, поскольку существует дрейф климата... Всемирная метеорологическая организация определила базовые 30-летние периоды для расчета нормы: 1961–1990 годы, 1991–2020 годы, 2021–2050 годы.

По данным отчета Росгидромета в России скорость потепления в среднем по России значительно превосходит среднюю по земному шару. Рекордные за период наблюдений с 1936 г. аномалии наблюдались зимой (в среднем по Российской Федерации – около +5,00°C). 2020 г. стал необычайно теплым, отметившись максимальными значениями не только среднегодовой температуры, но и для всех сезонов, кроме лета, начиная с 1936 года.

Помимо этого, он рассказал, что глобальное потепление способствует сокращению периода использования зимней резины в Москве.