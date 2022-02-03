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Учёные нашли ещё одну причину резкого изменения климата планеты?

, 17:01

Учёные нашли ещё одну причину резкого изменения климата планеты?
Фото: pixabay.com

Эксперты из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (англ. National Aeronautics and Space Administration, в аббревиатуре - NASA) заявили, что нашли рукотворный объект, который из-за своей массивности влияет на скорость вращения Земли. И это китайская плотина «Три ущелья» на реке Янцзы, которая является самой тяжелой конструкцией, когда-либо созданной человеком. Её высота 181 метр и длина почти 2300 метров. Водохранилище, которое она сдерживает, содержит 39 триллионов литров воды, и эта масса является причиной увеличения момента инерции Земли, что, как следствие, привело к замедлению угловой скорости вращения нашей планеты. Что это - попытка демонизировать Китай, или истина? Существуют ли вообще какие-либо явления на Земле способные влиять на скорость её вращения или угол наклона её оси? Если ответ на этот вопрос - положительный, значит найдена ещё одна причина изменения климата планеты.

Эксперты из NASA отметили, что мощное землетрясение у западного побережья Индонезии 26 декабря 2004 года, магнитудой в девять баллов по новой «моментной» шкале (модифицированной шкале Рихтера), подсчитали, что оно повлияло на вращение Земли, уменьшило продолжительность дня, немного изменило форму планеты и сместило Северный полюс на сантиметры. И этого оказалось достаточно, чтобы климат в Северном полушарии заметно потеплел. Те же специалисты из NASA заявляют, что китайская плотина «Три ущелья» на реке Янцзы является самым тяжелым рукотворным объектом на Земле. Ее высота 181 метр и длина почти 2300 метров. Она содержит 39 триллионов литров воды, и эта масса привела к увеличению момента инерции Земли и, как следствие, замедлению угловой скорости вращения.

Читайте материал полностью: «Ученые спорят о влиянии рукотворных конструкций на скорость вращения, наклона оси и формы Земли»

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