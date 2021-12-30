Ученые спорят о влиянии рукотворных конструкций на скорость вращения, наклона оси и формы Земли

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30 декабря 2021, 12:41 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: wikimedia.org

Эксперты из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (англ. National Aeronautics and Space Administration, в аббревиатуре - NASA) заявили, что нашли рукотворный объект, который из-за своей массивности влияет на скорость вращения Земли. И это китайская плотина «Три ущелья» на реке Янцзы, которая является самой тяжелой конструкцией, когда-либо созданной человеком. Её высота 181 метр и длина почти 2300 метров. Водохранилище, которое она сдерживает, содержит 39 триллионов литров воды, и эта масса является причиной увеличения момента инерции Земли, что, как следствие, привело к замедлению угловой скорости вращения нашей планеты. Что это - попытка демонизировать Китай, или истина? Существуют ли вообще какие-либо явления на Земле способные влиять на скорость её вращения или угол наклона её оси? Если ответ на этот вопрос - положительный, значит найдена ещё одна причина изменения климата планеты.

Эксперты из NASA отметили, что мощное землетрясение у западного побережья Индонезии 26 декабря 2004 года, магнитудой в девять баллов по новой «моментной» шкале (модифицированной шкале Рихтера), подсчитали, что оно повлияло на вращение Земли, уменьшило продолжительность дня, немного изменило форму планеты и сместило Северный полюс на сантиметры. И этого оказалось достаточно, чтобы климат в Северном полушарии заметно потеплел. Те же специалисты из NASA заявляют, что китайская плотина «Три ущелья» на реке Янцзы является самым тяжелым рукотворным объектом на Земле. Ее высота 181 метр и длина почти 2300 метров. Она содержит 39 триллионов литров воды, и эта масса привела к увеличению момента инерции Земли и, как следствие, замедлению угловой скорости вращения.

ШАГ К ИСТИНЕ

У нас есть повод не доверять специалистам из NASA, поскольку их выводы могут быть частью информационной войны, которую развязали Белый дом и обитатели Капитолийского холма против КНР. А это значит, что нам нужно независимое экспертное мнение. Вернёмся к мнению сотрудников NASA. Они только сейчас опубликовали подтверждение информации, высказанной ещё лет этак 10 назад. И это уже наводит на подозрение. Поскольку в последнее время отношения между США и КНР значительно ухудшились и практически вошли в стадию «Холодной войны. Итак, специалисты из NASA говорят, что плотина может сократить продолжительность суток на 0,06 микросекунды. Рассуждая далее в этом же ключе, можно прийти к выводу, что все крупные рукотворные сооружения влияют на скорость вращения Земли и угол наклона её оси.

На наши многочисленные вопросы отвечает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова - Сергей Геворкян. Он, в частности, подтвердил наши сомнения, заявив, что публика в NASA достаточно ангажированная и часто пишет различные глупости и страшилки, на темы, выходящие за пределы их компетенции. Например, о «затухании» Гольфстрима. Кстати, вообще паниковать не стоит - Земля и так имеет нестабильную скорость вращения и эти миллисекунды ни на что не повлияют.

Что касается последствий землетрясения, произошедшего в Индийском океана в 26 декабря 2004 года, там дело, похоже, обстоит гораздо серьёзнее, чем это представила NASA (НАСА). С этой точки зрения куда интереснее выводы, сделанные нашими отечественными исследователями. Заслуживают внимания публикации Алексея Ретеюма (с Географического факультета МГУ), изучившего материалы Индонезийского события.

Напоминаем, что вышеуказанное землетрясение, по разным оценкам, имело магнитуду от 9,1 до 9,3 баллов. В результате возникли волны высотой свыше 15 метров. Катастрофа унесла жизни от 225 до 300 тысяч человек. А вместе с тем, как сообщают ученые NASA, она сократила продолжительность суток (замедлило скорость вращения Земли на 2,68 микросекунды) и даже немного изменила форму нашей планеты, и сместило Северный полюс на 2,5 сантиметра, в направлении 145 градусов восточной долготы. Кроме сейсмического явления факторами влияния стали цунами.

Справедливости ради отметим, что доктор Ричард Гросс из Лаборатории реактивного движения НАСА (Пасадена, Калифорния) и доктор Бенджамин Фонг Чао из Центра космических полетов годдарда НАСА (Гринбелт, штат Мэриленд) всё же признали, что все землетрясения оказывают некоторое влияние на вращение Земли. Просто их последствия обычно едва заметны. Нельзя так же не согласится с их выводами о том, что любое крупное событие в мире, связанное с передвижением крупных масс на поверхности нашей планеты, влияет на вращение Земли.

Именно с привязкой к индонезийскому землетрясению (на Суматре) Фонг Чао указал на то, что водохранилище, образованное китайской плотиной «Три ущелья» (которое содержит 40 кубических километров воды), увеличивает продолжительность земных суток на 0,06 микросекунды и делает Землю лишь немного более круглой в середине и плоской на полюсах. При этом возможно их смещение почти на 2 сантиметра. Исследователи использовали данные, полученные из компьютерной базы Centroid Moment Tensor Гарвардского университета, в которой каталогизируются крупные землетрясения.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Российский эксперт Сергей Геворкян нам поведал о работах своих коллег. Геофизик Елизавета Хромова, сотрудница фирмы «Шлюмберже» в своём докладе на ХХХ заседании Всероссийского междисциплинарного семинара-конференции геологического и географического факультетов МГУ «Система Планета Земля», которым руководит член доктор геол.-мин. наук В.Л. Сывороткин (с Геологического факультета МГУ) сформулировала гипотезу нынешнего потепления климата вследствие выделения дополнительного тепла из недр Земли, что связано с дестабилизацией земного ядра вследствие Индонезийского землетрясения. По сути, был освещён ещё один фактор, влияющий на изменение климата.

Что касается формы Земли. Ещё в 1936 году Лебедев опубликовал книжку, в которой указывал, что Земля не только не шар, но даже не сфероид, как это принято считать. Она имеет грушевидную форму. В принципе, так и должно быть, поскольку неоднородность по плотности приводит именно к таким результатам. И никого это не пугает. Что касается изменения скорости вращения Земли вследствие сооружения плотины на Янцзы, - то да, угловая скорость изменится весьма незначительно. Кстати, совершенно очевидно, что NASA поднимает крик на эту тему, в связи с нынешними непростыми отношениями Китая с США. Эта организация весьма избирательно преподносит общественности информацию, ориентируясь на. политическую повестку дня. Например, о том, что ещё с 70-х годов прошлого, ХХ века, было инструментально доказано изменение угловой скорости вращения Земли. Скорость вращения планеты менялась, когда японские супертанкеры, водоизмещением по 300- 500 тысяч тонн, переходили из Северного полушария в Южное, тогда NASA дипломатично помалкивало. Возьмём небоскрёбы Нью-Йорка или Дубая, перемещение американских крупных военно-морских объединений - стоило бы указать и на их влияние на упомянутые нами параметры Земли.

В укор нам, Сергей Геворкян заявил, что вообще, не надо всё время ссылаться на NASA. У нас есть свои специалисты, ничуть не хуже, а то и получше «заморских». Он сообщил о своих исследованиях причин изменения скорости вращения Земли и совместных работах на эту тему с Борисом Голубовым (ныне покойным). Результаты выполненных исследований показывают, что неуклонное нарастание масштабов и мощности техногенной дестабилизации земной коры (особенно со второй половины ХХ века) порождает уже необратимые сдвиги в эндогенной активности нашей планеты. Эти сдвиги сопровождаются возмущениями фигуры и скорости вращения Земли, что, в свою очередь, влечёт за собой смещение оси её вращения на 10—15 км.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В работах Геворкяна и Голубова была дана оценка гравитационного эффекта смещения оси вращения Земли и показана принципиальная возможность регистрации этого эффекта современными инструментальными средствами. При этом было показано, что создание системы глобального мониторинга такого эффекта на фоне других помех приводит к проблеме адекватного описания гравитационного поля Земли, необходимость решения которой требует уточнения формулировки закона всемирного тяготения и пересмотра существующих методов расчета силы тяжести, что неизбежно влечет за собой корректировку представлений о характере современных геологических процессов и особенностях эволюции. Решение этой задачи тесно связано с вопросами метрики пространства-времени и круговорота вещества и энергии Земли.

Геворкян подчеркнул, что, судя по всему, за последние 2,5 млрд. лет, на протяжении фанерозоя и протерозоя, период суточного вращения Земли мог изменяться в пределах от 19,9 до 24,4 часов. Он указал: «Эти результаты в сочетании с моделями небесной механики позволили выявить изменчивость состояния фигуры и недр Земли в геологическом прошлом, а также ряд драматических эпизодов в истории отношений нашей планеты с её спутником Луной». По мнению Геворкяна -интересны также результаты сравнительного седиментометрического анализа ритмичных карбонатных толщ верхнего мела для различных регионов земного шара, полученные недавно Д.П. Найдиным. Он полагает, что каждая пара слоев «известняк — мергель» является продуктом одного прецессионного цикла, который синтезировал эффекты деятельности и других орбитальных циклов: эксцентриситета земной орбиты и наклона оси вращения планеты. На этой основе выявлены неизвестные ранее особенности поведения уровня Мирового океана Земли в меловом периоде. Очевидно, что такие построения «подливают масло в огонь» давнего геологического спора по поводу миропонимания, утверждаемого концепциями катастрофизма, униформизма и актуализма, каждая из которых в той или иной форме прибегает к сравнительному анализу хода событий геологического прошлого с ритмом современного вращения Земли.

Геворкян особо отметил, что все предлагаемые значения показателя степени в законе всемирного тяготения получены только на основе обработки эмпирических данных. При этом до сих пор нет удовлетворительных объяснений сущности самого закона всемирного тяготения и природы сил тяготения. Общая теория относительности также не объясняет ни величину гравитационной постоянной G, ни сам знак гравитации одного взаимодействия – эти данные берутся только из опыта.

По сути, российский эксперт не опроверг утверждений НАСА по поводу влияния перемещения крупных масс на поверхности Земли на скорость её вращения и прочие параметры. Но, он указал на политическую ангажированность этой американской организации и на поверхностность и избирательность их выводов. В то же время Геворкян показал, насколько глубока сама проблема и обозначил реальные горизонты перспектив в исследованиях причин, влияющих на скорость вращения Земли, её форму и положение полюсов планеты. А также он отметил, что причины изменения климата на планете не сводятся к примитивным выводам западных политиков (и не только западных) о глобальном потеплении, а зависят от множества других порой не учитываемых факторов.

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