В NASA намерены взорвать Юпитер и сделать из него второе Солнце

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2 февраля 2022, 13:37

Фото: pixabay.com

Будучи газовым гигантом, Юпитер со временем, по основной существующей гипотезе должен превратиться в полноценную звезду, но только через 3-4 миллиарда лет. В NASA предложили ускорить этот процесс, взорвав в его атмосфере несколько бомб, об этом сообщает «Monavista Daily».

С приближением к планете Юпитер американского зонда «Юнона» вновь ожили подзабытые версии о подготовке в США создания второго Солнца, которые начали озвучиваться ещё в 1991 году. Тогда некий Уильям Купер предположил, что для этого предназначен американский зонд «Галилео».

По словам американских астрофизиков, такой способ трансформации Юпитера якобы сделает ближайшие к нему планеты пригодными для жизни и колонизации.

Каллисто, естественный спутник Юпитера, может стать еще одним претендентом на колонизацию. О перспективах его заселения говорят в «Роскосмосе» и NASA.

Причина выбора именно Юпитера довольно очевидна, поскольку именно этот объект имеет рекордное количество спутников в Солнечной системе. Более того, часть из них с большой вероятностью имеет залежи воды и приемлемую магнитосферу, чтобы послужить новым домом для человечества в будущем. Самыми привлекательными с точки зрения терраформирования считаются Ио, Европа, Ганимед, Каллисто, имеющие твердую поверхность и химический состав, схожий с земным.

А если гипотезы не верны и после вызова термоядерной реакции на Юпитере всё пойдет не по плану и будет нарушен космический порядок? Почему космические обсерватории и институты по всему миру молчат, неужели ученые позволят НАСА проводить подобные эксперименты без согласования с мировыми институтами и специалистами.

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