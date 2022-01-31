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Минприроды предлагает оборотные штрафы за избыточные выбросы в атмосферу

, 12:45

Минприроды предлагает оборотные штрафы за избыточные выбросы в атмосферу
Фото: pixabay.com

Документ появился после того, как в декабре 2021 года ответственный за экологию вице-премьер Виктория Абрамченко пожаловалась президенту Владимиру Путину на то, что этот федеральный проект «самый сложный», эксперимент часто игнорируется компаниями, а ответственные ведомства бессильны и даже не могут предложить адекватные штрафы за несоответствие, сообщает ИД «Коммерсант».

Оборотные штрафы предполагают следующее, чем выше выручка компании, тем больше сумма штрафа. К чему такая система может привести, скорее всего к сокрытию прибыли и занижению показателей выбросов.

В РСПП комментировать законодательную инициативу Минприроды с повышенными штрафами не стали, отметив, что эта тема «слишком болезненна».

Успех эксперимента по квотированию выбросов напрямую зависит от исходных данных, которые закладываются в модель сводных расчетов. Для их проведения предприятия должны предоставить результаты инвентаризации стационарных источников и выбросов.

Объективных данных у Росприроднадзора нет, и проверить их ведомство чаще всего не в состоянии.

Но самая большая проблема у федерального проекта «Чистый воздух» — это отсутствие действующей системы госмониторинга качества воздуха, данные которой используются для расчетов.

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