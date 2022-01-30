Микробы в океанах и почвах по всему миру эволюционируют, чтобы поедать пластик

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30 января 2022, 15:28

Фото: pixabay.com

Миллионы тонн пластика сбрасываются в окружающую среду каждый год, и загрязнение теперь пронизывает планету, от вершины горы Эверест до самых глубоких океанов. Сокращение количества используемого пластика имеет жизненно важное значение, как и правильный сбор и обработка отходов. Согласно исследованию, микроорганизмы в океанах и почвах по всему миру эволюционируют, чтобы поедать пластик. Об этом сообщает издание «Тhe guardian».



Кажется, природа решила не дожидаться, когда мир решит проблему пластика, и потихоньку берёт ситуацию в свои руки. Правда, непонятно, к каким последствием это приведёт.

В ходе работы было обнаружено 30 тыс. ферментов, способных разрушать десять различных видов пластика. Эксперты считают, что эти ферменты после детального изучения можно будет адаптировать для промышленного использования.

Взрыв производства пластмасс за последние 70 лет, с 2 млн тонн до 380 млн тонн в год, дал микробам время для развития, чтобы иметь дело с пластиком, говорят исследователи. Исследование, опубликованное в журнале mBio, началось с составления набора данных из 95 микробных ферментов, которые, как уже известно, разлагают пластик, часто встречающиеся в бактериях на свалках мусора и в подобных местах, изобилующих пластиком.

Около 12 000 новых ферментов были обнаружены в образцах океана, взятых в 67 местах и на трех разных глубинах. Результаты показали стабильно более высокие уровни разлагающих ферментов на более глубоких уровнях, что соответствует более высоким уровням пластикового загрязнения, которое, как известно, существует на более низких глубинах.

Образцы почвы были взяты из 169 мест в 38 странах и 11 различных местах обитания и содержали 18 000 ферментов, разрушающих пластик. Почвы, как известно, содержат больше пластмасс с добавками фталатов, чем океаны, и исследователи обнаружили больше ферментов, которые атакуют эти химические вещества в образцах суши.

Почти 60% новых ферментов не вписываются ни в какие известные классы, говорят ученые, предполагая, что эти молекулы разлагают пластмассы способами, которые ранее были неизвестны.

Это исследование позволяет определить, насколько глубоко проникло заражение пластиком и как сильно человек влияет на окружающий мир, а антропогенные отходы производства заставляют природу эволюционировать. Правда будущее такой эволюции немного пугает.

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