Окаменелости древних рыб и водяные лилии помогли определить месяц гибели динозавров

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30 января 2022, 13:58

Фото: pixabay.com

Динозавры были убиты метеоритным ударом о Землю около 66 миллионов лет назад в том, что стало известно как мел-палеогеновое вымирание. В какое время года это произошло, вызывает все новые и новые споры среди палеонтологов, сообщает «Тhe conversation».

Недавнее исследование, опубликованное в Nature, основано на более ранних доказательствах, предполагающих, что динозавры, вероятно, встретили свою кончину в июне.

Доказательства поступают из места под названием Танис, расположенного в формации Хелл-Крик в Северной Дакоте. Танис является одним из нескольких геологических мест по всему миру, где ученые наблюдали мелово-палеогеновую границу в последовательности отложений.

В Танисе найдены окаменелости динозавров, ранних млекопитающих, рыб и растений. Многие из этих окаменелостей исключительно хорошо сохранились, а некоторые показывают остатки мягких тканей, таких как кожа, а также кости, которые могут предложить ценную научную информацию.

Палеонтолог Де Пальма и его коллеги утверждают, что Танис запечатлел момент удара астероида и перечислили три доказательства этого.

Первым было наличие окаменелостей динозавров, встречающихся в меловых отложениях вплоть до мелово-палеогеновой границы, и точно на границе в момент удара.

Вторым, присутствием слоя крошечных шариков, состоящих из расплавленной, а затем охладившейся в воздухе или воде горной породы.

Третьем было свидетельством волн сейши (стоячих волн, похожих на зеевидную пилу) в глубоких каналах. Участок Танис сегодня находится далеко внутри страны, но в конце мелового периода он был расположен на побережье западного внутреннего морского пути, который разделял Северную Америку в то время, с уровнем моря примерно на 200 метров выше, чем сегодня. Участок был эстуарным, что означает, что пресные и соленые воды смешивались.

Волны сейши были вызваны отдаленным ударом в Мексике, который вызвали сейсмические волны, потрясшие Землю. Удар был такой силы, что заставил воду втекать и выходить из речных русел с высокой скоростью. По оценкам ученых, эти процессы здесь начались примерно через час после столкновения.

Помимо расплавленных сферул в ископаемых породах, исследователи обнаружили обильные сферулы в жаберных скелетах некоторых рыб, которых они исследовали. Мы можем себе представить, что, когда они барахтались в бурно колеблющихся водах речного русла, они могли проглотить талые сферулы, идущие сверху.

В декабре 2021 года Де Пальма и его коллеги опубликовали важную статью о сроках мелово-палеогенового вымирания. В этом исследовании они проанализировали некоторые из исключительно хорошо сохранившихся костей рыб, посмотрев, как цикл сезонов, от лета до зимы, был задокументирован в структуре и химии костей.

Кольца роста подтверждают, что рыба чередовала пресные воды в летние месяцы и соленые воды зимой. У этого и других экземпляров, проанализированных в том же исследовании, последняя прибавка роста соответствует переходу от весны к лету. В совокупности это говорит о том, что метеорит упал на стыке лета в северном полушарии – в мае или июне.

Эти находки подтверждают более ранние данные, основанные на ископаемых растениях, которые предполагали, что вымирание произошло в июне.

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