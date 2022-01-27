Фетисов: России нужно найти средства для очистки рек и озер

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27 января 2022, 13:53

Фото: pixabay.com

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды отметил, что России нужно найти средства для очистки рек и озер. Вячеслав Фетисов считает, что вода станет главным политическим и экономическим ресурсом на Земле, сообщает ТАСС.

«Мы об этом мало говорим, но мне кажется, что вода - главный ресурс в ближайшее время будет на планете Земля. И мы знаем, что достаточно большое количество государств уже закупает воду. К сожалению, проблем у нас с водным нашим ресурсом достаточно много", - сказал Фетисов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации шестого доклада ЮНЕП «Глобальная экологическая перспектива».

По его словам, России необходимо «найти средства, чтобы очистить наши реки и озера». Нужно не допустить попадания токсичных химических веществ в почву, так как они могут проникать в подземные хранилища воды…», подчеркнул депутат.

С проблемой чистой питьевой воды в ближайшее 30 лет столкнутся практически все страны. Сейчас от нехватки чистой питьевой воды болеют и умирают миллионы человек во всем мире. Необходимо вводить тотальный контроль для химических и других предприятий, поскольку это единственный путь к выживанию и здоровью нации, а также фауны и флоры России.

Пока федеральная программа по отчистке рек не работает, и действительно, как отчищать реки, если в них ежедневно сбрасываются неочищенные отходы предприятий и сливаются воды коммунальщиков. А ценность водного ресурса возрастает с каждым днем.

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